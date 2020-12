700 Bodycams Anfang 2021 im Einsatz

Wiesbaden.Jede Polizeistreife in Hessen soll perspektivisch über eine Bodycam für ihre Einsätze verfügen. „Jahrelange Erfahrungen haben gezeigt, dass die Bodycam zu einer Deeskalation von Kontrollmaßnahmen beiträgt und potenzielle Aggressoren abschreckt“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden. Die Kameras sollen deshalb künftig bei den Polizisten in Brennpunktbereichen und im Streifendienst noch stärker eingesetzt werden. 400 weitere Bodycams habe das Land 2020 angeschafft und an die Polizeipräsidien verteilt, um die Ordnungshüter noch besser zu schützen. Die rund 100 Geräte der ersten Generation würden schrittweise durch ein kompakteres Modell ersetzt, so dass Anfang 2021 dann rund 700 Bodycams neuster Generation der Polizei in Hessen zur Verfügung stehen werden, erklärte Beuth. lhe (Bild: lhe)

