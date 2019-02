75 Millionen für Kommunen

Stuttgart.Die baden-württembergischen Dörfer und Gemeinden werden in diesem Jahr mit der höchsten Summe in der Geschichte des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) gefördert. Die grün-schwarze Landesregierung will Projekte in den Kommunen mit insgesamt 75 Millionen Euro unterstützen. „Von den nun angenommenen Projekten versprechen wir uns wichtige Impulse für die strukturelle Entwicklung unseres ländlichen Raums“, sagte Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) gestern in Stuttgart. Gefördert werden in diesem Jahr insgesamt 442 Kommunen. Dort sollen Investitionen in Höhe von insgesamt knapp 620 Millionen Euro angestoßen werden.

Der Schwerpunkt der Förderung liegt in diesem Jahr im Bereich Wohnen und Innenentwicklung. Mit 996 Projekten macht dieser 80 Prozent aller geförderten Vorhaben aus. Mehr als 40 Millionen Euro will Grün-Schwarz hier zur Verfügung stellen. „Da auch auf dem Land zeitgemäße Wohnungen und Häuser zunehmend Mangelware sind, war es mir im Zuge dieser Programmentscheidung sehr wichtig, dass mindestens die Hälfte der Fördermittel in diesen Förderschwerpunkt fließen“, erklärte Hauk.

Bäckereien und Metzgereien

Vor allem den Holzbau will Grün-Schwarz besser fördern. Es dürfe auch die ökologische Seite des Bauens nicht zu kurz kommen, so der CDU-Politiker weiter. Obwohl das Land die ELR-Fördersumme beim Wohnen von knapp 35 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf aktuell über 40 Millionen erhöht hat, können auch 2019 wieder nicht alle Projekte berücksichtigt werden.

Die weiteren Schwerpunkte der ELR-Förderung sind nicht so umfassend wie der Wohnungsbau. So sehen die Pläne vor, dass mehr als 16 Millionen Euro in 166 Projekte aus dem Bereich Arbeit fließen. Mit dem Geld sollen Unternehmen gefördert werden. Um die Gelder zu erhalten, haben die Firmen beim ELR Investitionen in Höhe von insgesamt knapp 195 Millionen Euro angemeldet. Hier gehe es unter anderem um die Sicherung einer dezentralen Wirtschaftsstruktur, sagte Hauk. „Die Investitionen führen dazu, dass mehr als 800 Mitarbeiter eingestellt werden können“, kündigte der Minister an. Außerdem soll die Grundversorgung auf dem Land verbessert werden. Hier geht es beispielsweise darum, dass in kleinen Dörfern Bäckereien und Metzgereien erhalten werden können. 36 Projekte mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 19 Millionen Euro fördert das Land mit einem Drei-Millionen-Euro-Zuschuss. Die restliche ELR-Fördersummen von knapp 15 Millionen Euro fließt an 53 kommunale Gemeinschaftseinrichtungen. Zudem haben Gemeinden, die unter Beteiligung der Bürger einen besonderen Entwicklungsbedarf nachweisen, zusätzlich noch die Möglichkeit, über den Zeitraum von fünf Jahren zur ELR-Schwerpunktkommune zu werden.

Interesse an Langzeitförderung

Laut Hauk hätten sich diese langfristige finanzielle Unterstützung inzwischen 44 Kommunen gesichert. Der CDU-Politiker verwies zudem darauf, dass 2019 das Investitionsvolumen des Programms im Vergleich zum Vorjahr um knapp 90 Millionen Euro gesteigert werden konnte.

