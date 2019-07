90 Rosen zur Erinnerung an NS-Opfer Karolina Cohn

Frankfurt.Mit Blumen auf dem Stolperstein und einer Aktion auf sozialen Medien ist am Mittwoch in Frankfurt an das Holocaust-Opfer Karolina Cohn erinnert worden. Archäologen hatten den Anhänger des in Frankfurt geborenen jüdischen Mädchens bei Ausgrabungen im Vernichtungslager Sobibor gefunden und ihn Karolina zuordnen können. Ein ähnlicher Anhänger ist von Anne Frank bekannt, die wie Karolina 1929 geboren wurde. Karolina wäre am Mittwoch 90 Jahre alt geworden. Ob Karolina in Sobibor ermordet wurde oder im Ghetto von Minsk starb, in das sie deportiert wurde, ist nicht bekannt. Da Sobibor ein reines Vernichtungslager war und die Namen der Ermordeten nicht registriert wurden, war die Identifizierung Karolinas durch ihren Anhänger für Archäologen ein besonderer Erfolg. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 04.07.2019