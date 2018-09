Änderung bei Stellplätzen

Stuttgart.Grün-Schwarz will in der Kabinettssitzung am kommenden Dienstag das Gesetz zur umstrittenen Reform der Landesbauordnung auf den Weg bringen. Die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU gaben schon gestern grünes Licht für die Kabinettsvorlage. 16 Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass das Bauen in Baden-Württemberg entbürokratisiert und günstiger wird. In der Kabinettsvorlage erklärt Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), „verschiedene kostenträchtige baurechtliche Standards“ würden zurückgeführt und „baurechtliche Verfahren“ vereinfacht. Das Papier liegt dieser Zeitung vor.

Lange Zeit prägte der grün-schwarze Streit über Fahrradstellplätze und die Dachbegrünung die öffentliche Debatte. Bei der Begrünung setzten sich die Grünen durch – die Vorgaben bleiben erhalten. Ob überdachte Fahrradstellplätze zur Verfügung gestellt werden müssen, entscheiden künftig die unteren Baurechtsbehörden vor Ort. Hier mussten die Grünen auf die CDU zugehen. Die Neuregelung bei den Fahrrädern ist ein Punkt in der Reform der Landesbauordnung.

Schnellere Verfahren

Grün-Schwarz sieht zudem eine Vereinfachung der Pflicht zur Bereitstellung von Kinderspielplätzen vor. Bislang gab es dies bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen. Künftig besteht die Pflicht für Neubauten erst ab drei Wohnungen. Weiter wird die Regelung gestrichen, dass bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen Flächen zum Wäschetrocknen zur Verfügung gestellt werden müssen. Mit sechs Maßnahmen will Grün-Schwarz zudem für eine Beschleunigung der Baurechtsverfahren sorgen. Weiter soll der Bau mit Holz erleichtert werden.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart sagte, die neue Landesbauordnung mache den Wohnungsbau weniger kompliziert. „Damit vereinfachen wir das Bauen, und das ist der richtige Weg, wenn wir beim Megathema Wohnungsbau wirklich Erfolge erzielen wollen.“ Grünen-Wohnungsbauexpertin Susanne Bay erklärte, ihr sei vor allem wichtig, „dass das Bauen mit Holz und das Aufstocken von bestehenden Gebäuden“ erleichtert werde. mis

