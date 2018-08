Übergriffe auf Flüchtlinge häufen sich

Anzeige

Stuttgart.In Baden-Württemberg hat es im ersten Halbjahr 2018 wieder mehr Übergriffe auf Flüchtlinge gegeben. Insgesamt wurden Asylsuchende in 97 Fällen angegriffen. Dies erklärte das Stuttgarter Innenministerium auf Anfrage dieser Zeitung. Im ersten Halbjahr 2017 waren es noch 89. Einen Rückgang gab es hingegen bei den politisch motivierten Straftaten gegen Asylunterkünfte. Hier ist die Zahl zwischen Januar und Juni dieses Jahres im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum von 19 auf neun gesunken.

Sämtlichen Angriffen auf Flüchtlingsheime rechnet das Innenministerium ein rechtsextremistisches Motiv zu. Von den 97 Attacken auf Asylsuchende im ersten Halbjahr 2018 hatten laut einem Sprecher von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) 94 einen rechtsextremistischen Hintergrund. Das sind rund 97 Prozent. Damit unterscheidet sich die Entwicklung in Baden-Württemberg etwas vom bundesweiten Trend. In Deutschland ging die Zahl der Übergriffe auf Flüchtlinge im ersten Halbjahr 2018 auf 627 Fälle zurück. Im selben Vorjahreszeitraum waren es noch 1058.

Weniger Angriffe auf Unterkünfte

Wie in Baden-Württemberg ist auch auf Bundesebene die Zahl der Angriffe auf Asylunterkünfte rückläufig. Zwischen Januar und Juni dieses Jahres waren es 77 Attacken, im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 180. Dies geht aus einer Bundestagsanfrage der Linken hervor, über die die Funke Mediengruppe berichtete. Die politisch motivierten Straftaten, zu denen auch Delikte gegen Flüchtlinge oder gegen Asylunterkünfte zählen, werden in Baden-Württemberg seit Januar 2016 separat erfasst. Wie diese Zeitung bereits berichtete, nahmen in Baden-Württemberg die politisch motivierten Straftaten zu – von 1037 Fällen im ersten Halbjahr 2017 auf 1089 Fälle im ersten Halbjahr 2018. mis