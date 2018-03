Übergriffe auf Mitarbeiter nehmen zu

Anzeige

Stuttgart.Sie werden angegriffen oder auch sexuell belästigt: In Baden-Württemberg nimmt die Zahl der Übergriffe gegen die Mitarbeiter der Deutschen Bahn immer weiter zu. 2017 stieg die Zahl nach Angaben in dem als vertraulich eingestuften Sicherheitsbericht der Deutschen Bahn AG für das Jahr 2017 auf 298 Fälle. Das 22-seitige Papier liegt dieser Zeitung vor. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 gab es im Südwesten noch 257 Fälle. Im bundesweiten Vergleich wurden in den vergangenen beiden Jahren nur in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin und Hessen mehr Übergriffe auf das Bahnpersonal gemeldet als im Südwesten.

Aufgabe des Arbeitgebers

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert die Deutsche Bahn dazu auf, wegen der Zunahme der Attacken auf Bahnmitarbeiter die Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen. „Es ist die Aufgabe des Arbeitgebers – also der Deutschen Bahn – die Mitarbeiter zu schützen. Dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, zeigen die aktuellen Zahlen“, erklärte gestern der zuständige EVG-Mitarbeiter Marco Rafolt dieser Zeitung.

Für die EVG sind die Zahlen der Deutschen Bahn noch viel zu niedrig angesetzt. Würden auch leichtere Vorfälle hinzugezählt – also wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel von einem Kunden bespuckt oder bedroht würde – sei die Zahl viel höher. Der Gewerkschaft seien 2017 im Südwesten nicht knapp 300, sondern rund 700 Übergriffe auf Zugbegleiter oder Lokführer gemeldet worden. „Nach unseren Recherchen ist dies nahezu eine Verdopplung der Übergriffe gegenüber dem Vorjahr“, erklärt der Stuttgarter EVG-Geschäftsstellenleiter Martin Herion. Auch diese Zahl sei vermutlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. „Nach Gesprächen mit unseren Kollegen müssen wir leider auch von einer hohen Dunkelziffer ausgehen“, sagt Herion.