A-49-Gegner vor Gericht

Wiesbaden.Nach den Abseilaktionen an Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet werden elf Gegner des Weiterbaus der A 49 dem Haftrichter vorgeführt. Den Ermittlungen zufolge hätten sie sich am Vortag von Brücken über die Autobahnen 3, 5 und 661 in etwa vier Metern Höhe abgeseilt „und dadurch absichtlich Vollsperrungen im Berufsverkehr“ verursacht, teilte Nadja Niesen, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, am Dienstag mit. Gegen sie sei wegen dringenden Verdachts der Nötigung Haftbefehl beantragt worden. Die Staatsanwaltschaft sehe den Haftgrund der Fluchtgefahr, „da die Beschuldigten die Feststellung ihrer Identität vereiteln“.

Die Polizei hatte bei der Aktion nach eigenen Angaben 30 Aktivisten vorläufig in Gewahrsam genommen. Darunter waren zwölf Personen, die sich an den drei Brücken abgeseilt hatten sowie 18 weitere, die die Aktionen unterstützten. Die A 49 soll nach dem Lückenschluss Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden. Um die Rodungsarbeiten dafür zu verhindern und zu verzögern, haben sich Aktivisten auch in Baumhäusern in den beiden Waldstücken eingerichtet und immer wieder Barrikaden errichtet. Bereits zuvor hatte es Abseilaktionen an Autobahnbrücken gegeben. lhe

