A-49-Protest hat viele Gesichter

Homberg/Stadtallendorf.Der Dannenröder Wald, Symbol für den Widerstand gegen den A-49-Ausbau, ist für manch einen Aktivisten zum Zuhause geworden. Der Ort mit seinen Baumhaus-Camps zieht Umwelt- und Klimaschützer nicht allein aus der Region an, sondern bundesweit und aus dem Ausland. Einige von ihnen leben seit Monaten in dem Wald. Von „den“ Aktivisten und Gegnern lässt sich jedoch nicht sprechen – zu unterschiedlich die Personen, Motive und Protestformen.

„Ich glaube, auf jeden Fall ist ein Aspekt, der verbindet, dass wir vom Klimawandel alle gleichermaßen betroffen sind und sein werden“, sagt eine Studentin, die sich „Robin Sommer“ nennt und schon eine Weile in dem Waldstück bei Homberg (Ohm) lebt. Die Aktivisten dort bezeichnen sich als Waldbesetzer, haben Baumhausdörfer errichtet und wollen Widerstand leisten gegen die Rodungen für den Lückenschluss der Autobahn 49. Wann sie beginnen, ist noch offen. Im Herrenwald bei Stadtallendorf sind die Fällarbeiten für die Trasse bereits im vollen Gang. Auch dort gibt es Proteste.

Mahnwachen und Barrikaden

Sie habe gemerkt, dass der Dannenröder Wald ein Ort sei, der das Potenzial habe, „zum Symbol zu werden für eine Verkehrswende, die unglaublich nötig ist“, sagt „Robin Sommer“ mit Blick auf den Klimawandel. Das sei ihre Motivation gewesen herzukommen. Nun führe sie eine „eine Art Doppelleben“ zwischen Protest und Onlinestudium – möglich dank WLAN im Wald sowie digitaler Uni-Kurse.

Mehrere Initiativen und Bündnisse sowie lose Gruppierungen gehören zu den Autobahngegnern. Die einen setzen auf „zivilen Ungehorsam“, bauen Barrikaden und klettern auf Bäume. Andere halten Mahnwachen. Die einen sind Vollzeit-Aktivisten, für die der Protest quasi Beruf ist, andere demonstrieren nach der Schule. Seit Beginn der Rodungen am 1. Oktober überwiegt der friedliche Protest, doch es gab auch Zwischenfälle: So flogen Steine auf Einsatzkräfte, und es tauchten laut Polizei Gewaltaufrufe gegen diese in sozialen Medien auf.

„Das Spektrum der am Protest beteiligten Personen reicht von Anwohnern über Natur- und Umweltschützer bis hin zu gewaltbereiten Aktivisten“, berichtet eine Polizeisprecherin. Es seien Personen jeden Alters vertreten, Jugendliche, Erwachsene, Familien und Senioren.

Am Dannenröder Wald komme „die Klimagerechtigkeitsbewegung zusammen und zeigt hier, dass wir uns mitten in der Klimakrise für eine Verkehrswende einsetzen, die längst überfällig ist“, sagt „Lola Löwenzahn“, Sprecherin der Initiative „Aktion Schlagloch“. Auch sie berichtet von verschiedenen Mitstreitern: „Es gibt sowohl Menschen, die gelegentlich anreisen oder immer mal wieder hier sind und vielleicht nebenher studieren oder arbeiten.“ Andere lebten eine bestimmte Zeit oder dauerhaft vor Ort.

Auf Bäume klettern kommt für Barbara Schlemmer, eine Sprecherin des regionalen Aktionsbündnisses „Keine A 49“, nicht mehr in Frage. „Dafür sind wir leider alle nicht mehr jung genug. In den 80er Jahren hätte man das gemacht, aber das ist jetzt vorbei.“ Die Angehörige des Bündnisses seien im Schnitt über 50 Jahre alt, mittlerweile kämen aber auch jüngere Leute aus der Region, „weil sie jetzt die Verwüstung in der Landschaft sehen“, sagt Schlemmer.

Bei den Protesten und Aktionen gehe es neben dem konkreten ökologischen Ansatz, die betroffenen Bäume vor der Rodung zu schützen, auch um „ein Symbol für was Größeres“, sagt Felix Anderl, Protestforscher vom Leibniz Institut Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Deshalb flössen beispielsweise auch antirassistische und feministische Ansätze ein. „Es geht um eine ganz andere Produktionsweise und ein anderes Zusammenleben, um eine nachhaltige Lebensform, die gerecht ist für Menschen und Natur“, sagt der Forscher.

Zugleich räumt er ein, dass Ereignisse wie der Unfall mit einem Schwerverletzten an einem Stau-ende nach einer Abseilaktion von Aktivisten an der Autobahn 3 den Protesten schadeten und Sympathien verspielten. Rangeleien zwischen Aktivisten und Polizei hingegen sollte man aus Sicht von Anderl „nicht dramatisieren“. Grundsätzlich sei die Gewaltlosigkeit in der Umweltbewegung stark ausgeprägt.

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.10.2020