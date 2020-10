A 7 zeitweise gesperrt

Die A 7 zwischen Hessen und Niedersachsen. © dpa

Northeim.Wegen des sechsspurigen Ausbaus der A 7 wird ein Teilstück der Autobahn an der Grenze zwischen Niedersachsen und Hessen Mitte Oktober für ein Wochenende voll gesperrt. In Richtung Kassel werde die A 7 zwischen Northeim West und Nörten-Hardenberg und in Richtung Hannover zwischen Nörten Hardenberg und Northeim Nord ab 16. Oktober 21 Uhr bis 19. Oktober 6 Uhr gesperrt, wie die private Autobahngesellschaft „Via Niedersachsen“ am späten Mittwochabend mitteilte.

Der Verkehr werde an den Anschlussstellen auf eine ausgeschilderte Strecke umgeleitet. Autofahrer werden gebeten, der Beschilderung zu folgen und nicht etwaigen anderslautenden Anweisungen von Navigationssystemen. Es wird empfohlen, im Bereich Northeim an dem betroffenen Wochenende auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten. lhe

