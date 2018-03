Ab April mehr Abschleppdienste

Anzeige

Frankfurt.Das Frankfurter Pflaster wird für Falschparker wieder gefährlicher. Schon von April an werden in der Stadt wieder mehr Abschleppdienste unterwegs sein als aktuell. Wie Rainer Michaelis, Leiter der städtischen Verkehrspolizei in Frankfurt, sagte, schleppen zurzeit nur zwei Firmen falsch geparkte Autos ab. Der Grund: Im Herbst hatten mehrere Abschleppfirmen als Vertragspartner der Stadt die europaweite Neuausschreibung beanstandet. Daher muss die Kommune nachbessern, „das wird bis Ostern auch geschehen“, sagte Michaelis.

Bis dann tatsächlich neue Verträge mit Abschleppdiensten unterzeichnet werden können, dürfte es seinen Angaben zufolge bis zum Sommer dauern. Dass nun schon im April weitere Unternehmen die Parksünder in der Stadt abschleppen werden, liegt laut Michaelis an einem vereinfachten Verfahren zur Auswahl von Bewerbern vor Ausschreibungen. lhe