Ab in den Süden

Bad Buchau.Das Bild zeigt tausende Stare, die am Dienstagmorgen im Schwarm über den Federsee bei Bad Buchau (Oberschwaben) fliegen. Jedes Jahr im Herbst schließen sich die schwarz gefiederten Vögel zu Schwärmen mit bis zu einer Million Tieren zusammen und bilden dadurch dunkle Wolken – ein einzigartiges Naturschauspiel. Der Vogel des Jahres 2018 bereitet sich damit auf die bis zu 2000 Kilometer lange Reise in den Süden vor. Stare verbringen die kalten Herbst- und Wintermonate in Afrika oder in Südeuropa. Immer häufiger bleiben jedoch Einzeltiere oder kleinere Gruppen auch in Deutschland. Im Frühjahr – genauer gesagt zwischen Februar und April – kehren auch die „Urlauber“ unter ihnen nach Deutschland zurück und bereiten sich auf die Brutzeit vor. Anfang Juni schlüpfen dann die Jung-Stare. mics (Bild: dpa)

Mittwoch, 18.09.2019