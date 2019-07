Stuttgart.Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Juli wieder etwas angestiegen. Ende des Monats waren exakt 193 897 Menschen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Das waren zwei Prozent mehr als im Juni und 1,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,1 Prozent.

Der Anstieg ist nicht ungewöhnlich, weil jedes Jahr im Juli viele Ausbildungs- und Arbeitsverträge auslaufen. Zugleich macht sich laut Arbeitsagentur die abflauende Konjunktur bemerkbar.

Auf kurze Sicht mehr Jobsuchende, auf längere Sicht wenig Veränderung – so lässt sich die Entwicklung auf den rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt umschreiben. Die Quote lag im Juli mit 100 627 Arbeitslosen bei 4,5 Prozent und damit exakt auf dem Niveau des Vorjahresmonats, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. Die absolute Zahl der Jobsuchenden sank im Vergleich zum Juli 2018 geringfügig um 1000 Menschen.

Ähnliches Bild in Hessen

Auch in Hessen ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli leicht gestiegen. Landesweit waren 153 144 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Frankfurt mitteilte. Das war der niedrigste gemessene Wert in einem Juli seit 1992. Im Vergleich zum Vormonat gab es 5864 Jobsuchende mehr, aber 3406 weniger als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote zog im Vergleich zum Juni um 0,2 Punkte an auf 4,5 Prozent. dpa

