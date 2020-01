Abgelaufene Wurst in Handel gebracht?

Twistetal/Kassel.Im Wilke-Fleischskandal ermittelt die Staatsanwaltschaft Kassel gegen zwei weitere Personen. Neben dem Geschäftsführer des nordhessischen Wurstproduzenten seien nun auch die stellvertretende Geschäftsführerin und der Produktionsleiter Beschuldigte, sagte eine Justizsprecherin am Dienstag: „Neben dem Verdacht der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Lebensmittel- und Futtergesetzbuch besteht nunmehr auch der Verdacht des gewerbsmäßigen Betruges gegen die Beschuldigten.“ Laut Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass über mehrere Jahre gesperrte und nicht mehr verkaufsfähige Waren in den Handel gekommen seien. In Waren des Fleischherstellers waren Listerien nachgewiesen worden. 37 Krankheitsfälle, darunter drei Todesfälle, werden mit Wilke in Verbindung gebracht. lhe

