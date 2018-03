Abgeordnete befragen Experten

Anzeige

Wiesbaden.Die Diskussion um die beste Kinderbetreuung schwelt schon lange in Hessen – und das Thema wird wohl im Landtags-Wahlkampf wieder Fahrt aufnehmen. Daran ändert vermutlich auch nichts, dass voraussichtlich Ende April ein Gesetzentwurf der schwarz-grünen Regierungsfraktionen zu Kitas verabschiedet wird. Er sieht unter anderem vor, dass alle drei Kindergartenjahre ab August 2018 für eine Betreuung von sechs Stunden am Tag beitragsfrei sein sollen.

Die Liga der freien Wohlfahrtspflege zählt zu den lautesten Kritikern der Pläne von CDU und Grünen. Die angekündigte Beitragsfreiheit sei bestenfalls ein „guter Akzent“, gehe aber nicht weit genug, sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Kinder, Jugend, Frauen und Familie, Jürgen Hartmann-Lichter. Der Liga-Vertreter wurde neben weiteren Experten gestern bei einer öffentlichen Anhörung im Landtag von den Abgeordneten befragt. Bei einer Teilzeitstelle und angesichts der Pendlerstrecken etwa in Rhein-Main seien die sechs Stunden deutlich zu knapp bemessen, bemängelte Hartmann-Lichter. Was aber abseits der Diskussion um die Beiträge viel bedeutsamer sei: „Es fehlt dem Gesetz insgesamt eine Perspektive zur Qualität“, sagte er.

Mehr Personal gewünscht

Im Doppelhaushalt 2018/2019 will die schwarz-grüne Landesregierung für ihre Reform bei der Kitabetreuung insgesamt 440 Millionen Euro bereitstellen. Dazu kommen knapp 50 Millionen Euro für die Qualitätsverbesserung. „Wir fordern grundsätzlich mehr Zeit für Kinder und Eltern“, sagte Hartmann-Lichter. Das gehe nur mit deutlich mehr Personal. „Erziehungsarbeit und die Bildung von Kindern hat was mit Menschen, mit Beziehungen zu tun.“ Die Liga fordert daher unter anderem, dass beim Personalschlüssel für Kindergärten und -horte per Gesetz mehr Zeit für Leitungsaufgaben eingeplant wird. Ab etwa vier Gruppen würde dies bedeuten, dass die Leiterin der Einrichtung komplett für diese Aufgabe freigestellt wird.