Abgeordneter stellt Anzeige

Stuttgart.Der Wurf einer Sitzbank auf das Auto des AfD-Landtagsabgeordneten Stefan Räpple (Bild) hat ein juristisches Nachspiel. Ein Sprecher der Stuttgarter Polizei sagte gestern auf Anfrage, es werde wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Einzelheiten zum aktuellen Stand könnten nicht genannt werden. Räpple hat nach eigenen Angaben eine Anzeige wegen versuchten Totschlags erstattet.

Zu dem Zwischenfall war es am Wochenende in der Stuttgarter Innenstadt nach einer von Räpple initiierten Kundgebung gegen den UN–Migrationspakt mit rund 40 AfD-Anhängern gekommen. Dagegen protestierten nach Polizeiangaben rund 400 Personen unter dem Motto „Gemeinsam gegen rechts“. Vereinzelt sei es zu Rangeleien zwischen beiden Lagern gekommen. Eine Polizistin habe ein Knalltrauma durch einen Böller erlitten. Als Räpple nach der Kundgebung mit seinem Auto in der Innenstadt unterwegs war, hat eine Demonstrantin eine Sitzbank auf das Fahrzeug geworfen. Von Räpple veröffentlichte Bilder zeigen Blechschäden und eine zerstörte Windschutzscheibe.

Der für Innenpolitik zuständige AfD-Abgeordnete Lars Patrick Berg sprach von einem „lebensgefährdenden Anschlag“ auf seinen Kollegen. Linke Gewalt dürfe nicht länger verharmlost werden. pre (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018