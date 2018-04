Anzeige

In der Sache haben die CDU-Abgeordneten durchaus nachvollziehbare Argumente. Für Parteien, die bei Wahlen viele Direktmandate gewinnen, spielen Zweitmandate und damit Kandidatenlisten kaum eine Rolle. Trotzdem hat das brachiale Nein der Fraktion großen Flurschaden angerichtet. Schließlich hatte die CDU selbst die Kampagne „Frauen im Fokus“ aufgelegt, um mehr Frauen in die Partei und in Verantwortung zu bringen. „Das wird wie Pattex an der CDU kleben“, prophezeite Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz.

Fraktion gegen CDU-Landeschef

Nachwirken werden auch die CDU-internen Querelen. Die Fraktion hat sich im Streit um die Frauenförderung per Wahlrechtsreform offen gegen CDU-Landeschef Thomas Strobl gestellt. Es wurde sogar spekuliert, dass Reinhart das grün-schwarze Bündnis platzen lassen und auf eine Deutschlandkoalition mit SPD und FDP unter seiner Führung zusteuern wollte. Nur zu gerne befeuert FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke die Gerüchte. „Wir werden in Zukunft Kompromisse finden“, betonte Reinhart. Den Grünen versicherte er: „Es gilt der Buchstabe des Koalitionsvertrags und bei neuen Problemen dessen Geist der guten Zusammenarbeit.“

