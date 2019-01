Abi-Verfahren sorgt für Ärger

Stuttgart.Ein neues Verfahren zur Verteilung von Abitur-Prüfungsaufgaben sorgt für Unmut an den Gymnasien. Das Kultusministerium will Aufgaben in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathe und Französisch, die aus einem zentralen Pool der Kultusministerkonferenz kommen, in den Osterferien verschlüsselt per Stick an die Schulen schicken. Am Morgen der Prüfungen sollen die Schulen die Aufgaben entschlüsseln und für die Schüler kopieren. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, kritisiert dies. „Die Gefahr von Pannen wird um ein Vielfaches größer, wenn jede Schule ganze Sätze von Abituraufgaben kopieren und sortieren muss“, schrieb Moritz. lsw

