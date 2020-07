Abkühlzeit für Minister bei Wechsel zur Wirtschaft

Stuttgart.Der Wechsel von Politikern in die freie Wirtschaft sorgt immer wieder für Aufregung – besonders wenn die Interessen des Staates mit dem neuen Job kollidieren. Dem möchte die SPD-Opposition im baden-württembergischen Landtag nun einen Riegel vorschieben. Per Gesetz will sie Regierungsmitglieder verpflichten, bereits vor der Vertragsunterschrift den Wechsel zu melden. Bis zu 18 Monate Karenzzeit könnte danach die Regierung anordnen, „soweit zu besorgen ist, dass die Beschäftigung öffentliche Interessen beeinträchtigt“.

Auslöser der Initiative ist der Wechsel des früheren Staatssekretärs Volker Ratzmann (Grüne) vom Chefsessel in der Berliner Vertretung des Landes Baden-Württemberg als Lobbyist zur Deutschen Post. Der Ex-Staatssekretär hatte seinen Abschied aus dem Landesdienst so ausgehandelt, dass er noch 36 000 Euro Übergangsgeld aus der Landeskasse bekam. „Nicht zuletzt der Fall des grünen Staatssekretärs Volker Ratzmann und dessen Wechsel zur Post hat gezeigt, dass die Landesregierung in Sachen Transparenz nicht über den richtigen Kompass verfügt“, kritisiert der SPD-Abgeordnete Boris Weirauch.

Weirauch erinnert die grün-schwarze Koalition daran, dass sie selbst vor bald einem Jahr eine solche Karenzzeit für Regierungsmitglieder gefordert hatte. Die SPD sei enttäuscht, dass der offensiven Ankündigung von Grünen-Vertretern bis jetzt keine Taten gefolgt seien. Weirauch: „Wir wollen der Regierung mit unserem Gesetzentwurf daher auf die Sprünge helfen.“ Solche Karenzzeiten für Minister und Staatssekretäre hätten die Bundesregierung und mittlerweile sieben Länder eingeführt, darunter Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Das Gesetz soll verhindern, dass „durch den Anschein einer voreingenommenen Amtsführung im Hinblick auf spätere Karriereaussichten oder durch die private Verwertung von Amtswissen nach Beendigung des Amtsverhältnisses das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität der Landesregierung beeinträchtigt wird“. Dafür müssten wechselwillige Politiker in Kauf nehmen, dass ihnen für bis zu 18 Monate die Beschäftigungsaufnahme untersagt wird. Politischer Schaden für das Land sei insbesondere zu erwarten, wenn der neue Job in den gleichen Bereichen angesiedelt ist wie die politische Zuständigkeit.

Die SPD will Regierungsmitglieder verpflichten, dass sie es melden, wenn sie „mit Vorbereitungen für die Aufnahme einer Beschäftigung beginnen“. Die Prüfung soll ein dreiköpfiges Gremium übernehmen, in das erfahrene Persönlichkeiten berufen werden.

Auch der SPD ist klar, dass sich der Fall des politischen Beamten Ratzmann mit diesem Karenzgesetz nicht verhindern ließe. Dazu müssten beamtenrechtliche Regeln geändert werden. Ein entsprechender Vorstoß fiel allerdings im März der Corona-Krise zum Opfer.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020