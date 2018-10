Abrissarbeiten laufen nach Plan

Nur auf einer Seite fließt der Verkehr über die Schiersteiner Brücke. © dpa

Mainz.Trotz erster Verzögerungen bei den Abrissarbeiten an einem zentralen und beschädigten Element der Schiersteiner Brücke steht der Zeitplan. Die Sperrungen der Auf- und Abfahrt im Mainzer Stadtteil Mombach sollen nach wie vor am kommenden Montagmorgen (5 Uhr) enden. Es sei genug zeitlicher Puffer vorgesehen, sagte gestern Bernd Winkler, Geschäftsbereichsleiter Planung und Bau beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz in Mainz.

Kosten von 17,2 Millionen Euro

Eigentlich hätte ein Bagger schon gestern Mittag mit einem Meißel Betonteile auf dem sogenannten Herzstück Ost abbrechen sollen. Dazu kam es zunächst aber nicht. Zuvor seien mehr Sicherungsmaßnahmen als ursprünglich gedacht nötig gewesen, erläuterte der Leiter des LBM in Worms, Bernhard Knoop. Es seien vorsichtshalber unter anderem noch mehr Sicherheitsgurte an dem maroden Brückenteil angebracht worden, damit dies kontrolliert und sicher beseitigt werden könne.

Das Herzstück Ost ist der Teil der Schiersteiner Brücke über den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden, der nach einem Bauunfall 2015 abgesackt war. Die Folge waren eine Sperrung und ein Verkehrschaos. Die Abrissarbeiten haben am Mittwoch begonnen, sie sollen bis Ende 2018 abgeschlossen sein.

17,2 Millionen Euro kosten Abbruch und der 4000 Quadratmeter große Neubau des Herzstücks inklusive der Zufahrten, das zahlt der Bund. Bis 2020 soll alles fertig sein. Eigentlich sollten die Sperrungen der Zu- und Abfahrten in Mainz-Mombach an zwei Wochenenden sein, um Berufs- und Lieferverkehr so wenig wie möglich zu stören. Eine Unterbrechung der Arbeiten sei aber zu gefährlich gewesen, hieß es. dpa

