Abschiebegefängnis ausgelastet

Pforzheim/Stuttgart.Im Pforzheimer Abschiebegefängnis hat die Zahl der abgelehnten Asylbewerber abgenommen, die wieder in ihre Heimatländer zurückgeführt wurden. 2018 befanden sich 333 Personen in der einzigen Einrichtung dieser Art in Baden-Württemberg. Tatsächlich abgeschoben wurden jedoch nur 261, also rund 78 Prozent. Im Jahr 2017 wurden 323 von 421 Abschiebehäftlingen außer Landes gebracht (76 Prozent). Dies erklärt der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) in der Antwort auf eine Anfrage von FDP-Rechtsexperte Nico Weinmann. Das Papier liegt dieser Zeitung vor.

„Man muss sorgfältig jeden Einzelfall prüfen. Nur so kann die Abschiebequote weiter verbessert werden“, sagt Weinmann dieser Zeitung. Aus der Antwort auf seine Anfrage geht auch hervor, dass das Abschiebegefängnis zuletzt an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen ist. Im Jahr 2018 und im ersten Quartal 2019 lag die Auslastung bei knapp 90 Prozent. Strobl verweist darauf, dass die Zahl der Abschiebeplätze erst vor wenigen Tagen von 36 auf 51 erhöht worden sei. „Wir haben gehandelt“, erklärt er auf Anfrage.

Das Pforzheimer Abschiebegefängnis gibt es jetzt seit knapp drei Jahren. Zuständig ist nicht Justizminister Guido Wolf (CDU), sondern Strobl als Innenminister. In Abschiebehaft kommt ein Flüchtling, dessen Asylantrag abgelehnt wurde – und bei dem die Gefahr besteht, dass er sich seiner Abschiebung entziehen will, indem er untertaucht.

Für Weinmann ist die geringe Zahl an Plätzen ein Versagen Strobls. „Wir nehmen es zwar positiv zur Kenntnis, dass hier zusätzliche Kapazitäten geschaffen wurden“, sagt er. Aufgrund der angespannten Situation sei aber davon auszugehen, dass zeitnah noch weitere Plätze benötigt würden. Die Erhöhung der Zahl der Abschiebehaftplätze sei zudem „viel zu spät“ erfolgt, so Weinmann. Es sei „untragbar, wenn Abschiebungen regelmäßig scheitern, weil die betreffenden Personen aus Kapazitätsgründen nicht in Abschiebehaft genommen werden können“.

80 weitere Plätze geplant

Im Südwesten wurden 2018 nur etwas mehr als 30 Prozent der abgelehnten Asylbewerber tatsächlich abgeschoben. Das Innenministerium versuchte im vergangenen Jahr, 8974 ausreisepflichtige Asylbewerber aus Baden-Württemberg abzuschieben. Vollzogen werden konnte dies jedoch nur bei 3018 Personen.

Im ersten Quartal 2019 gab es laut Innenministerium 2158 geplante Abschiebungen, 677 wurden durchgeführt. Aufgrund der geringen Quote an Abschiebungen werde „das Vertrauen in die Durchsetzungsfähigkeit des Rechtsstaats untergraben“, kritisiert Weinmann.

Bundesweit hat Baden-Württemberg im Vergleich zu den großen Flächenländern eher wenige Abschiebehaftplätze. So gibt es in Bayern aktuell 120 Plätze in zwei Einrichtungen. Nordrhein-Westfalen hat sogar 140 – und selbst Sachsen (58) liegt über dem Südwesten.

Strobl erklärt, der Bedarf nach einer Erhöhung der Zahl der Abschiebehaftplätze sei vorhanden. Der CDU-Politiker plant bis in zwei Jahren eine weitere Erhöhung in Pforzheim auf 80 Plätze. Zudem unterstützt Strobl das Vorhaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), zeitlich befristet Abzuschiebende auch in regulären Gefängnissen unterzubringen.

Ein Vorhaben, das Justizminister Wolf vehement ablehnt. Weinmann: „Der Vorschlag von Innenminister Strobl, Abschiebehäftlinge in regulären Justizvollzugsanstalten unterzubringen, steht im Widerspruch zu verfassungs- und europarechtlichen Vorgaben.“

