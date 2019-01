Abschiebung aus Ägypten

Mit dem Flieger kam der junge Mann gestern in Frankfurt an. © dpa

Kairo/Gießen.Ein in Ägypten festgesetzter 18-Jähriger aus Gießen ist wieder zurück in Deutschland. Das bestätigte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes gestern. Das nordafrikanische Land hatte den jungen Mann zuvor einem Medienbericht zufolge wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Islamisten abgeschoben. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat eingeleitet, sagte eine Sprecherin.

In dem Bericht heißt es weiter, der 18-Jährige habe Online-Verbindungen zu IS-Mitgliedern und sei nach Ägypten gekommen, um sich terroristischen Elementen im Norden der Sinai-Halbinsel anzuschließen. Die Familie des Mannes geht davon aus, dass dieser unschuldig ist. Der „Gießener Allgemeinen Zeitung“ und dem „Spiegel“ zufolge kam der 18-Jährige gestern Morgen am Frankfurter Flughafen an. Beamte hätten ihn dort in Empfang genommen und dann befragt, hieß es vonseiten der Polizei. Der Vater erhob schwere Vorwürfe gegen die ägyptischen Behörden. Auf Fotos seien blaue Flecken am rechten Auge seines Sohnes zu sehen. Er sei gefoltert worden. dpa

