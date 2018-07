Adressen mit Tücken

Anzeige

Darmstadt.So mancher wohnt in Hessen „Außerhalb“. In rund 220 Städten und Gemeinden in Deutschland ist das nach Angaben der Post eine Anschrift. Etwa 70 Prozent davon liegen in Hessen, vor allem in der Mitte und im ländlicheren Süden. Trotz Hausnummer bringt die Adresse einige Probleme mit sich: Navis kennen sie oft nicht und führen Ortsfremde in die Irre. Die Folgen: Post kommt nicht an, Gäste, Besucher, Handwerker, Lieferanten – und manchmal sogar die Polizei und Rettungskräfte – fahren genervt suchend umher.

„Viele Navis haben die Adresse ,Außerhalb‘ gar nicht drin“, berichtet Michaela Lukas von Obst-Bau Lukas in Trebur (Kreis Groß-Gerau), einem Obstbaubetrieb mit Biergarten. Spediteure müsse sie in der Regel mit dem Handy zu ihrem Hof dirigieren. Ortsunkundige Gäste, die zu einer Veranstaltung in den „Äpplergarten“ oder die Scheune wollten, verfahren sich ebenfalls oft. Zwar trage ihr Betrieb auch den Namen „Erlenhof“, dieser sei aber als Adresse nicht anerkannt. Oft erscheine dann im Navi die Erlenstraße. „Und die liegt mitten im Ort.“

Bei den verschiedenen „Außerhalb“-Hausnummern gebe es zudem keine nachvollziehbare Ordnung, sagt Lukas. „Den Höfen, die in den 1950er/1960er Jahren aussiedelten, wurde eine Nummer vergeben – nach Fertigstellung.“ Das Ergebnis: Ihr Hof hat die Adresse „Außerhalb 13“, ein anderer, „nur einen Steinwurf entfernt“, die Nummer „Außerhalb 51“ – und dessen Nachbar „Außerhalb 16“. „Das ist total verwirrend.“ Einmal sei die abonnierte Tageszeitung vom Mittwoch erst am nächsten Montag zugestellt worden – zusammen mit den Ausgaben von Donnerstag bis Samstag. „Das ist doch total blöd in der heutigen Zeit.“