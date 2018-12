AfD-Abgeordneter sorgt für Eklat

Stuttgart.Die Chance zu einer Provokation lässt sich der AfD-Abgeordnete Stefan Räpple selten entgehen. Gestern hat er im Landtag von Baden-Württemberg die Sozialdemokraten als „rote Terroristen“ verunglimpft und anschließend einen einmaligen Eklat ausgelöst. Weil er dem von Präsidentin Muhterem Aras (Grüne) angeordneten Saalverweis nicht Folge leistete, musste sogar die Polizei anrücken. „Es war das erste Mal in der Geschichte des Hauses, dass die Polizei gebeten wurde, ein Mitglied des Landtags aus dem Sitzungssaal zu begleiten“, ordnet Aras den Vorgang als historisch ein.

Danach legt es der aus der AfD-Fraktion ausgetretene Konstanzer Abgeordnete Wolfgang Gedeon darauf an, ebenfalls des Saales verwiesen zu werden. Immer wieder sind Räpple und der wegen antisemitischer Äußerungen kritisierte Gedeon in den letzten Monaten Schulter an Schulter aufgetreten. Den ersten Ordnungsruf kassiert Gedeon für den Vorwurf, Aras leite die Sitzung „wie eine Oberlehrerin“. Dann legt er nach: „Das interessiert mich nicht, Sie können mir fünf Ordnungsrufe geben.“ Die zweite Rüge handelt er sich für die Bemerkung „Demokratie à la Türkei“ ein. Endgültig zu viel wird es der Grünen-Politikerin beim Verweis auf ihre Herkunft. „So können Sie ein Parlament in Anatolien führen“, schimpft Gedeon. Auch er folgt dem Saalverweis erst, als Polizisten ihn umringen.

Während sich die Landtagsfraktion der AfD mit Räpple solidarisiert und mit ihm den Plenarsaal vorübergehend verlässt, reißt dem Landesvorstand der Partei der Geduldsfaden mit dem Rechtspopulisten. Der Parteisprecher teilt kurz nach dem Eklat mit, der Vorstand habe ein Parteiausschlussverfahren gegen Räpple beschlossen. Er wirft ihm „wiederholtes parteischädigendes Verhalten“ vor. Zuvor hatte der Bundesvorstand Räpples Rauswurf wegen mangelnder Distanz zu Gedeons Antisemitismus gefordert.

