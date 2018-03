AfD-Fraktion zerlegt sich selbst

Anzeige

30 000 Euro für ein Mandat

Nur seinen Platz im Stuttgarter Gemeinderat wollte Fiechtner bis Februar behalten. Der ihm in heftiger Abneigung verbundene Stadtrat Eberhard Brett wollte offenbar nicht so lange warten und versuchte um den Jahreswechsel, Fiechtner durch finanzielle Angebote zur Rückgabe des Mandats zu bewegen. Ein Protokoll über ein Treffen der vier Stadträte am Aschermittwoch, das dieser Zeitung vorliegt, dokumentiert zwei Vorschläge: Klingler, Brett und der Stadtrat Lothar Maier sagen aus ihrem Privatvermögen je 10 000 Euro zu, wenn Fiechtner sein Mandat zurückgibt. Alternativ könnte man mit dem gelernten Arzt einen Beratervertrag über 1500 Euro pro Monat abschließen.

Beim streitbaren Fiechtner erreicht das Trio das Gegenteil. Nach diesem Angebot fühlt er sich an seine Zusage, sich bis Ende Februar aus dem Gemeinderat zurückzuziehen, nicht mehr gebunden. „Das ist Mandatekauf und geht gar nicht“, betont er. Trotzig kündigt er an: „Ich trage zur Schwächung der AfD bei, wenn ich drin bleibe.“

Die Turbulenzen finden bundesweit Beachtung. Bei der Generalstaatsanwaltschaft liegen mehrere Strafanzeigen wegen des letztlich gescheiterten Mandatedeals vor. Eine stammt von Marcus Pretzell, dem Mann der früheren AfD-Vorsitzenden Frauke Petry und Ex-Landeschef von Nordrhein-Westfalen.

In Stuttgart spitzt sich die Lage weiter zu. Nun droht Brett, die Fraktion zu verlassen und künftig als Einzelstadtrat zu agieren. Dazu kommt der Wunsch des früheren AfD-Landeschefs Maier, der nach seiner Wahl in den Bundestag aus dem Gemeinderat ausscheiden möchte. Für ihn nachrücken würde ein Mann, der zwar 2014 auf der AfD-Liste kandidiert hat, aber den Liberal-Konservativen Reformern (LKR) angehört. Dann wären zwei der vier Fraktionsmitglieder nicht Mitglied der AfD.

Für weitere Verwirrung sorgt in dieser Woche eine Mitteilung des Pressesprechers mit der Überschrift: „AfD-Fraktion trennt sich von Heinrich Fiechtner.“ Als Quelle wird der Vorsitzende Klingler genannt. Darauf reagieren Klingler und Fiechtner mit einer gemeinsamen Erklärung und beklagen „gefälschte Zitate und falsche Aussagen“. Es habe gar keine Sitzung der AfD-Fraktion gegeben, bei der Fiechtners Ausschluss beschlossen worden sei.

Da platzt Grünen-OB Fritz Kuhn der Kragen. Er ist von den „Hin und Her“ genervt und verlangt: „Ich erwarte von den Mitgliedern der AfD-Fraktion im Gemeinderat, dass sie für Klarheit sorgen, wie es um die Fraktion bestellt ist, welcher der vier gewählten Stadträte dazu gehört und welcher nicht.“

Rücktritt nach Verurteilung

Eigentlich hatte die AfD in Stuttgart nach der Kommunalwahl 2014 als Gruppe mit drei Stadträten begonnen. Zur Fraktion wurde die Partei erst durch Klinglers Eintritt, der ihm gleich mit dem Vorsitz versüßt wurde. Der Fraktionschef erhält eine Aufwandsentschädigung von 3000 Euro im Monat, Räte nur die Hälfte. Klingler war davor bei der FDP und deren Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Er musste zurücktreten, nachdem er 23 500 Euro aus der Fraktionskasse genommen hatte und dafür verurteilt worden war. Es folgte ein Streit, wer den Betrag an die Stadt zurückzahlen muss. Erst im Januar 2018 machte Klingler reinen Tisch und zahlte.

