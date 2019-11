AfD geht mit Meldeseite online

Die neue Melde-Homepage der AfD wird heftig kritisiert. © DPA

Stuttgart.Die baden-württembergische Landtags-AfD hat eine umstrittene Meldeplattform für Schüler, Eltern und Lehrer freigeschaltet. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Anton Baron bestätigte dies am Donnerstag.

Verband könnte Klage erheben

Wie es auf der Homepage heißt, können dort „Vorfälle“ an Schulen mitgeteilt werden. Dabei kann man zwischen verschiedenen Rubriken wählen, darunter sind „politische Beeinflussung“ oder „Mobbing“. Der betroffene Lehrer oder die Schulleitung sollen namentlich genannt werden. AfD-Politiker hatten erklärt, dass viele Lehrer an den Schulen ihrer Meinung nach nicht politisch neutral seien. Die Bildungsgewerkschaft GEW sprach von Spitzelmethoden, wie sie zuletzt vor 75 Jahren, also zur Zeit der Nationalsozialisten, an den Schulen angewandt worden seien. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) teilte mit, man werde notfalls rechtliche Mittel ergreifen, um Lehrer vor „Denunziantentum“ zu schützen. lsw

