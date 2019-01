AfD-Politiker sehen sich als Justizopfer

Stuttgart.Die AfD-Politiker Stefan Räpple und Wolfgang Gedeon dürfen auch heute nicht an der Sitzung des Stuttgarter Landtags teilnehmen. Der baden-württembergische Verfassungsgerichtshof lehnte den Antrag der beiden Abgeordneten auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen den Sitzungsausschluss ab. Die Richter stuften die Anträge als unbegründet ein. Räpple gehört der AfD-Fraktion im Landtag an, Gedeon nach internen Verwerfungen und der zeitweisen Spaltung im Jahr 2016 nicht. Allerdings ist er noch Mitglied der Partei.

Bei der Bewertung des Urteils gestern stellten die beiden Politiker die richterliche Unabhängigkeit infrage. Diese stehe unter dem Einfluss der anderen Parteien. „Wir sind auf dem Weg, schlimmer als die DDR zu werden“, sagte Gedeon. Die Präsidentin des Stuttgarter Landtags, Muhterem Aras (Grüne), hatte am 12. Dezember des vergangenen Jahres Räpple und den fraktionslosen Gedeon von der aktuellen und den drei folgenden Plenarsitzungen ausgeschlossen. Aras begründete den Rauswurf damals damit, dass die beiden Ordnungsrufen nicht nachkamen. Danach kam es zum Eklat. Erst unter Begleitung von Polizisten verließen die Männer den Saal.

Zuvor eskalierte die Situation nach Zwischenrufen Räpples und nach einem Redebeitrag Gedeons. Räpple beschimpfte von seinem Platz aus die SPD als „rote Terroristen“, Gedeon nannte in einer Rede die Leitung der Sitzung durch Aras skandalös. „So können Sie ein Parlament in Anatolien führen, aber nicht in Deutschland“, sagte Gedeon in Anspielung auf Aras’ Herkunft.

Das Parlament stützte die Entscheidung von Aras und bestätigte den Sitzungsausschluss am 19. Dezember mit der Mehrheit von Grünen, CDU, SPD und FDP. Für Räpple und Gedeon bedeutete dies, dass sie an zwei Sitzungen im Dezember 2018 und am 23. Januar 2019 nicht teilnehmen dürfen. Für den baden-württembergischen Verfassungsgerichtshof ist die Entscheidung Aras’ und des Parlaments auch nachvollziehbar. Im Interesse eines ungestörten Fortgangs der Sitzung fordere die Geschäftsordnung von dem Abgeordneten, der von einer Sitzung ausgeschlossen worden sei, „seinem Ausschluss zunächst und sofort unbedingt Folge zu leisten, selbst wenn er ihn inhaltlich nicht für berechtigt hält“, begründeten die Richter.

Unabhängigkeit angezweifelt

Weiter verwiesen sie auch darauf, dass die Sperre von drei Sitzungen für solche Fälle in der Geschäftsordnung vorgesehen sei. Zudem spreche alles dafür, dass hier auch das Abgeordnetenrecht nicht verletzt worden sei. Auf einer Pressekonferenz gestern übten Räpple und Gedeon scharfe Kritik an dem Gerichtsurteil. Die beiden sehen sich als Opfer einer Justiz, die von durch andere Parteien beeinflussten Richtern gesteuert werde. „Der Verfassungsgerichtshof ist ein politisches Instrument“, sagte Räpple. Mit diesem solle die AfD kleingehalten werden.

