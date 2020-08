AfD will Autobahnen bauen

Stuttgart.Die Pläne sind geradezu gigantisch, die möglichen Milliardenkosten noch gar nicht bezifferbar, eine Realisierung könnte Jahrzehnte dauern: Mit neuen Autobahntrassen im südlichen Baden-Württemberg zwischen Lörrach und Friedrichshafen, von Freiburg durch den Schwarzwald über die Schwäbische Alb nach Memmingen, mit einem Transrapid zwischen Mannheim und Ulm, einem unterirdischen Warentransportsystem sowie dem sofortigen Ausbau von Gäu- und Rheintalbahn will die AfD Baden-Württemberg die Verkehrsinfrastruktur im Land fit für die Zukunft machen.

Entlastung für Knoten Stuttgart

Vor allem die überlasteten Autobahnen um den Knoten Stuttgart sollen dadurch entlastet werden. Auch der seit Jahrzehnten diskutierte Autobahn-Nordostring um Stuttgart ist Teil des Plans. Das entsprechende Konzept stellten die AfD-Landesvorsitzende Alice Weidel sowie Landtagsfraktionschef Bernd Gögel und sein Vize Emil Sänze am Donnerstag in Stuttgart vor. „Der AfD wird immer vorgeworfen, dagegen zu sein und keine eigenen Ideen zu haben“, sagte Gögel und präsentierte einen passenden professionell gemachten Werbefilm samt Flyer. „Jetzt haben wir rechtzeitig vor dem Landtagswahlkampf vorgelegt.“

Eine Südautobahn sei schon lange eine Forderung der Spediteure, so Gögel, der selbst Fuhrunternehmer ist. Vorbild für das unterirdische Warentransportsystem, laut Gögel „sicher das langfristigste und teuerste Projekt“, ist dabei das Schweizer Verkehrsprojekt CST, „Cargo sous terrain“. Dort sollen zunächst bis 2031 auf einer Strecke von 70 Kilometern zwischen Härkingen-Niderbipp und Zürich Güter unterirdisch in einem Logistiksystem transportiert und oberirdisch via Anschlussstellen weiterverteilt werden. Kosten: drei Milliarden Schweizer Franken. Der Ausbau auf 500 Kilometer bis 2050 ist geplant.

Vor der schieren Größe der Vorhaben und der fehlenden Entscheidungskompetenz des Landes etwa in Sachen Autobahnbau schreckt die AfD derweil nicht zurück, von den Kosten gar nicht zu reden. Man sehe das Konzept als Impuls für die Regierungen und anderen Parteien, sagt Weidel, Gögel selbst beziffert die Zeitspanne der Realisierbarkeit auf „30 bis 40 Jahre nach Übernahme der Regierung durch die AfD“.

Ganz oben auf der Umsetzungsliste steht für die AfD aber mit Blick auf das Landtagswahlprogramm der Breitbandausbau im Land und die Entlastung des Verkehrsknotens Stuttgart. „Auch der zweispurige Ausbau der Gäubahn sollte in ein bis zwei Legislaturperioden möglich sein“, sagte Gögel. Für Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ist die von der AfD ausgerufene Infrastrukturwende dagegen „ein Überschlag rückwärts“. „Die angeblich neuen Ideen sind uralt und schon lange gescheitert. Und zwar sowohl an den Bürgern, an der Realisierbarkeit und den Kosten.

Eine Ost-West-Autobahn quer durch den Schwarzwald ist vor Jahrzehnten schon von den Bürgern gestoppt worden. Ein Transrapid von Mannheim über Stuttgart nach Ulm wäre eine unsinnige Doppelinvestition in eine Schnellbahntrasse auf der Schiene. Und die unterirdische Röhrenpost wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin aus Kostengründen eingestellt“, kommentierte Hermann.

Einigung auf gutem Weg

Mit Blick auf die erbitterten Richtungsstreitigkeiten der jüngsten Vergangenheit im AfD-Landesverband und in der Landtagsfraktion sagte Landeschefin Alice Weidel unterdessen, sie sei als Landesvorsitzende angetreten, um die Partei zu einigen. Dies sei auf einem guten Weg. „Mein Versprechen war, integrierend zu wirken“, sagte Weidel. „Der Landesverband arbeitet hervorragend zusammen. In Baden-Württemberg haben wir die Streitigkeiten hinter uns gelassen.“ Weidel erneuerte zudem ihre Bereitschaft, die AfD-Landesliste für die Bundestagswahl 2021 vorbehaltlich der Zustimmung der Parteibasis als Spitzenkandidatin anführen zu wollen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020