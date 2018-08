AfD will mehr Asyldaten

Anzeige

Mainz.Im Anschluss an eine Große Anfrage zur Aufnahme von Flüchtlingen fordert die AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag eine umfassende Erhebung aller Asyldaten. Die Antwort des Ministeriums auf die Anfrage belege „einen katastrophalen Informations- und Kenntnisstand“ des Integrationsministeriums, sagte Fraktionschef Uwe Junge gestern in Mainz. Wesentliche Informationen seien der Landesregierung nicht bekannt, etwa „wo 3000 untergetauchte Asylmigranten sich befinden“.

Vorwurf: Organisationsversagen

Der migrationspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Matthias Joa, warf der Landesregierung vor, „diese Dinge schleifen“ zu lassen. „Man weiß es nicht und will es auch nicht wissen.“ So seien etwa die Gründe, warum abgelehnte Asylbewerber eine Duldung erhielten, „eine komplette Blackbox“. Joa warf dem Integrationsministerium „Organisationsversagen“ vor. Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Jan Bollinger, kündigte neben der parlamentarischen Aussprache über die Große Anfrage einen Antrag an, um die Landesregierung zu einer umfassenden Datenerhebung zu verpflichten. lrs