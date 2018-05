AfD zahlt Zuschuss an Demonstranten

Anzeige

Mainz.Die rheinland-pfälzische AfD zahlt einigen Teilnehmern einer geplanten Demonstration der Partei in Berlin am kommenden Sonntag (28. Mai) einen finanziellen Zuschuss. Insgesamt stünden dafür 1500 Euro zur Verfügung, die ersten 30 Demonstranten erhielten jeweils 50 Euro, sagte Parteisprecher Robin Classen in Mainz gestern. Zuvor hatte die Exif-Rechercheplattform über eine entsprechende Mail von AfD-Landeschef Uwe Junge berichtet.

Es habe die Überlegung gegeben, einen Bus nach Berlin zu organisieren oder einen Zuschuss bei eigener Anreise zu zahlen, erklärte Classen. Der Landesvorstand habe sich für die flexiblere Lösung des Zuschusses entschieden.

Die Teilnehmer reisten nun einmal aus unterschiedlichen Ecken von Rheinland-Pfalz an. Für den Zuschuss sei ein Nachweis nötig - etwa ein Foto von der Demonstration am Berliner Hauptbahnhof. „Nach meinem Wissen ist es das erste Mal, dass wir so verfahren“, sagte Classen. AfD-Bundeschef Jörg Meuthen wird als Redner auf der Demonstration erwartet. lrs