AfD zieht gleich in zwei Gremien ein

Wiesbaden.Beim Landtagsvizepräsidenten und der Kontrollkommission zur Überwachung des Verfassungsschutzes war die hessische AfD leer ausgegangen. Doch in den Staatsgerichtshof und den Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks (HR) darf die Partei nun erstmals Mitglieder entsenden: Bei der Wahl der vom Landtag benannten Mitglieder beider Gremien war die AfD gestern mit je einem Kandidaten erfolgreich. Dagegen muss die CDU einen ihrer beiden Sitze im Rundfunkrat abgeben. Grund ist, dass SPD, FDP und Linke gemeinsam votierten. Unter den fünf vom Landtag benannten Mitgliedern des Aufsichtsgremiums des HR stellt die Opposition somit drei und die schwarz-grüne Koalition nur zwei Vertreter.

Als das wichtigere der beiden gestern gewählten Gremien gilt der Staatsgerichtshof. Er hat die letzte Entscheidung auch über die Gültigkeit von Gesetzen, bei denen er über die Einhaltung der hessischen Verfassung zu wachen hat. Zudem ist er für Grundrechtsklagen oder bei Anklagen gegen Regierungsmitglieder zuständig.

Ohne Gegenstimme wählte der Landtag Roman Poseck zum Präsidenten des Staatsgerichtshofs. Nur die Linke enthielt sich bei der Wiederwahl des Juristen, der auch Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt ist. Poseck ist CDU-Mitglied, aber politisch nicht aktiv.

Wiedergewählt wurde auch die von der SPD benannte Rechtsprofessorin Ute Sacksofsky als Vizepräsidentin des Gerichtshofs. Gegen sie stimmte nur die über die AfD-Liste gewählte, jetzt aber fraktionslose Alexandra Walter.

Von den Mitgliedern des Staatsgerichtshofs wurden sechs für die fünfjährige Wahlperiode vom Landtag bestimmt. Die übrigen fünf müssen Berufsrichter sein und werden von einem Wahlausschuss des Parlaments für sieben Jahre benannt. Bei den nichtrichterlichen Mitgliedern war im Verhältniswahlrecht keine Mehrheit erforderlich. Somit reichten die Stimmen der AfD für den von ihr vorgeschlagenen Rechtsanwalt Ulrich Fachinger als Mitglied des Staatsgerichtshofs.

Erfolg für Opposition

Ungewöhnlich ist, dass so ein aktiver Politiker in das Gremium einzieht. Fachinger ist stellvertretender Fraktionschef der AfD im Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises. Von der CDU wurde neben Poseck der Rechtsprofessor Steffen Detterbeck wiedergewählt, von der SPD neben Sacksofsky auch der ehemalige Richter am Oberlandesgericht, Georg Falk. Von den Grünen wurde der ehemalige Verwaltungsrichter Gerhard Böhme neugewählt.

Die Wahl der fünf vom Landtag entsandten Mitglieder des Rundfunkrats fand in offener Abstimmung statt. Ein kleiner Coup gelang der SPD, die neben Generalsekretärin Nancy Faeser auch den FDP-Fraktionschef Rene Rock auf ihren Personalvorschlag nahm. Mit den Stimmen von SPD, FDP und Linken wurden beide gewählt.

