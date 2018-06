Afghane soll vor Gericht

Anzeige

Darmstadt.Der Jugendliche, der kurz vor Weihnachten in Darmstadt seine Ex-Freundin mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll, muss sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den Afghanen am Landgericht Darmstadt beginnt am 3. August, ist aber wegen des Alters des Angeklagten nicht öffentlich.

Der Beschuldigte war zur Tatzeit nach einem Gutachten wahrscheinlich bereits 18 Jahre, mindestens jedoch 16,1 Jahre alt. Die umfangreichen Untersuchungen hatten nach Darstellung der Staatsanwaltschaft keine Sicherheit in dieser Frage erbracht. Das Gericht geht nach seiner Mitteilung von gestern von 17 Jahren aus.

Der Angeklagte war 2015 als unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber nach Deutschland gekommen. Das Mädchen habe die Beziehung aber beendet. Der Angeklagte habe das Mädchen bei einem Wiedersehen umarmt. Daraufhin habe er ein Messer gezogen und auf die Jugendliche eingestochen, hieß es. Das Mädchen erlitt zahlreiche Stichverletzungen und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Der Täter flüchtete. lhe