Stuttgart.Als einen „Akt der Solidarität“ für die Städte Mannheim und Ludwigshafen stuft Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Hochwasserschutz am Oberrhein ein. Die Anlieger zwischen Weil am Rhein und Philippsburg hätten selbst nichts vom Bau der Rückhaltebecken. „Das nutzt den Unterliegern“, betonte Kretschmann bei einer Zwischenbilanz für das Milliardenprojekt. Allein in diesem Jahr wird Baden-Württemberg 138 Millionen Euro für den Schutz vor Überschwemmungen ausgeben, den Großteil für das „Integrierte Rheinprogramm“ (IRP).

Das Hochwasserrisiko sei besonders in den Ballungsgebieten hoch, betont Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). In Mannheim, Ludwigshafen oder Karlsruhe könnte ein Jahrhunderthochwasser Schäden bis zu zehn Milliarden Euro anrichten. Als Schutz werden auf der rechten Rheinseite insgesamt 13 Rückhaltebecken gebaut. 1,7 Milliarden Euro sind dafür veranschlagt. Die acht fertiggestellten Überflutungszonen kosteten 560 Millionen Euro. „Es ist eine Investition in die Zukunft und in den Schutz der Menschen“, wirbt Kretschmann um Verständnis.

Mehr als 30 Jahre Bauzeit

Schon in den 1980er Jahren hat Baden-Württemberg mit Frankreich einen Vertrag über den Ausbau des Hochwasserschutzes am Oberrhein geschlossen, Mitte der 90er Jahre rückten die Bagger an. Das Nachbarland hat seine Projekte längst abgeschlossen. Auf der rechten Rheinseite will man bis 2028 fertig sein. „Bei uns gab es mehrere Umplanungen, Ärger mit dem notwendigen Grunderwerb und bei etlichen Projekten Widerstand von Kommunen“, erklärt Untersteller die massiven Verzögerungen.

In der Tat sind die politischen Vorgaben auf der baden-württembergischen Seite ambitioniert. „Das Ziel ist die Wiederherstellung des Hochwasserschutzes, wie er vor dem Oberrheinausbau bestand, und die Renaturierung der Oberrheinauen“, heißt es im IRP-Konzept.

Dass es jetzt schneller vorangeht, hat zwei Gründe: Der Bund hat ein Sonderprogramm aufgelegt, und Untersteller kann mit stabilen Einnahmen aus dem Wasserpfennig planen. pre

