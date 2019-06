Mainz.Etwa 170 000 Jugendliche an 547 Schulen haben am Dienstag mit bezahlten Arbeitseinsätzen an einem bundesweiten Aktionstag für Afrika teilgenommen. Der Erlös von etwa 1,3 Millionen Euro komme Bildungsprojekten in sieben afrikanischen Ländern zugute, sagte die Vorsitzende der Hilfsorganisation Aktion Tagwerk, Nora Weisbrod, in Mainz. „Wir haben Spaß dabei und gute Erfahrungen gesammelt“, sagte Schüler Samuel Gehring, der in der Hausmeisterstelle der Uni Mainz mitgearbeitet hat. In diesem Jahr lautete das Motto: „Bildung ernährt Menschen“.

„Afrika hat unsere Unterstützung, es ist ein wunderbarer Kontinent“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) als Schirmherrin. Die auf Augenhöhe geführte „Graswurzelpartnerschaft“ zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda zeige, „wie es gelingen kann, die Welt zu verändern“. lrs

