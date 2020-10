Aktivisten legen erneut Verkehr lahm

Umweltaktivisten hängen an einer Brücke über der Autobahn 3. © dpa

Wiesbaden.Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat die Abseilaktionen gegen den Weiterbau der Autobahn 49 am Montag als „gezielten Angriff auf die Infrastruktur“ kritisiert. „Diese konzertierte Aktion hat nichts mit friedlichem Protest gegen den Lückenschluss der A 49 zu tun“, teilte er in Wiesbaden mit.

Aktivisten hatten am Morgen zentrale Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet durch abgesprochene Abseilaktionen von Brücken blockiert und lange Staus produziert.

Höhenrettung im Einsatz

An der A 3 hatten sich um etwa 6.45 Uhr drei Menschen nach eigenen Angaben von einer Fußgängerbrücke abgeseilt: „Dadurch, dass wir hängen, erzeugen wir einen künstlichen Stau und Aufmerksamkeit“, sagte eine der Aktivistinnen. Die Blockade stehe in Bezug zum Protest gegen die Rodung im Herrenwald und im Dannenröder Forst. Um die Aktivisten von den Brücken zu holen, kamen auf die Höhenrettung spezialisierte Kräfte der Polizei zum Einsatz.

Nach zeitweisen Vollsperrungen wurden die Autobahnen am Vormittag wieder für den Verkehr freigegeben. Mitte Oktober war es bei einer ähnlichen Blockade-Aktion an der A 3 im Rückstau bei Idstein zu einem Unfall gekommen. Ein Auto war am Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.10.2020