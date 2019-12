Al-Wazir spricht von Meilenstein

Wiesbaden.Die Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer Energien waren – vor allem bei der Windkraft – schon einmal besser. Umso mehr ist der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) stolz darauf, ein wichtiges Zwischenziel bei der Energiewende erreicht zu haben: Knapp ein Viertel des Stroms, der in Hessen verbraucht wird, stammt inzwischen aus ebensolcher erneuerbarer Energie im eigenen Bundesland.

Vor Eintritt der Grünen in die Landesregierung waren es im Jahr 2013 nur 12,5 Prozent, bis zum ersten Halbjahr 2019 stieg der Anteil auf 24,5 Prozent. Das nach Bildung der schwarz-grünen Koalition proklamierte Ziel einer Verdoppelung binnen fünf Jahren ist also so gut wie erreicht, auch wenn bis zur Jahresmitte noch ein halber Prozentpunkt fehlte. Al-Wazir spricht von einem „Meilenstein“ und setzt weiter auf das Endziel der Energiewende in Hessen, dass das Land bis 2050 klimaneutral wird.

Allerdings hat das die Landesregierung natürlich nicht allein in der Hand. Gerade der Ausbau der Windenergie, der entscheidenden Anteil an der Zunahme erneuerbarer Energien in Hessen hat, ist inzwischen fast zum Erliegen gekommen. Im vollständig vorliegenden ersten Halbjahr 2019 kam landesweit keine einzige Windkraftanlage mehr hinzu, im zweiten lediglich zwei neue.

Al-Wazir spricht von einem „dramatischen Einbruch“ und kann das mit Zahlen belegen: Von 2014 bis 2018 wurden in Hessen 443 neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von 1243 Megawatt gebaut. Das allein reicht für etwa 720 000 Haushalte aus. 2014 und 2015 kamen jeweils um die 200 Megawatt von Windrädern gelieferter Strom hinzu, 2016 und 2017 waren es um die 300 und 232 Megawatt im Jahr 2018.

Um so kläglicher wirkt die Null, die in der Tabelle des am Dienstag in Wiesbaden vorgelegten Energie-Monitorings für das erste Halbjahr 2019 steht. Die Gründe für den Rückgang sieht der Grünen-Politiker vor allem beim Bund, der mehrfach die Ausschreibungsbedingungen für Windkraftanlagen verändert hat. So erhalten die Betreiber kein festes Entgelt mehr, sondern die Vergabe erfolgt rein marktwirtschaftlich nach günstigstem Angebot.

Und die eigentlich sinnvolle Regelung mit der Bevorzugung von Bürger-Energieanlagen habe ein Bewerber – formaljuristisch korrekt – mit ganz vielen solcher Einreichungen missbraucht. Da in solchen Fällen 44 Monate Zeit gegeben werde, seien aber kaum welche davon bislang errichtet worden. Al-Wazir appelliert jetzt an die Bundesregierung, den deutschlandweiten Rückgang von 80 bis 90 Prozent bei neuen Windkraftanlagen zu stoppen und nicht mit neuen Abstandsregelungen zu Wohnhäusern noch zu befördern.

Stetiger bleibt der Zuwachs in Hessen dagegen bei der Sonnenenergie. Hier wurden von 2014 bis 2018 insgesamt 20 546 neue Photovoltaik-Anlagen errichtet, so dass es jetzt landesweit 215 281 davon gibt. Allein bei dem in Hessen selbst produzierten und nicht importierten Strom beträgt der Anteil der erneuerbaren Energie laut Al-Wazir mittlerweile sogar 48 Prozent und ist damit erstmals höher als der von Erdgas (29 Prozent) und Kohle (17 Prozent) zusammen.

Und auch beim gesamten Primärenergieverbrauch, also neben Strom vor allem auch Wärme und Verkehr, machen die Erneuerbaren mittlerweile erstmals mehr als zehn Prozent aus. Der Wirtschafts- und Energieminister ist jedenfalls weit davon entfernt, das große Ziel der Energiewende aufzugeben, wonach Hessen bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein soll. So sollen mit Hilfe der Landesenergieagentur wesentliche Fortschritte bei der Wärmedämmung und Sanierung vorhandener Gebäude erzielt werden.

Hoffnung setzt Al-Wazir auch in die Verkehrswende. Vor allem beim Luftverkehr auf dem Frankfurter Flughafen ist der Verbrauch fossiler Brennstoffe laut Energie-Monitoring weiter sehr hoch. Ein Lichtblick ist aber der erste leichte Rückgang beim Energieverbrauch im Straßenverkehr seit zehn Jahren.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.12.2019