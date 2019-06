Al-Wazir will Lücken füllen

Wiesbaden.Zunächst sieht es nach einer Fleißarbeit aus, was das Land Hessen schon alles zur Bekämpfung des Mangels an bezahlbarem Wohnraum tut: „Mietenwahnsinn bremsen, Flächen aktivieren, Bauen fördern, selber bauen“, sind die Schlagworte der Regierungserklärung von Landeswirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) zum Megathema Wohnungspolitik. Doch im letzten Drittel seiner Rede kommt am Montag doch noch ein neuer Vorschlag, der sicherlich lange für Diskussionen sorgen wird. „Großer Frankfurter Bogen“ nennt Al-Wazir seine Idee. Und die soll in den nächsten Jahren zum Bau von rund 200 000 Wohnungen rund um Frankfurt führen – weit mehr als bisher in der Diskussion waren.

Der Bogen soll nach den Vorstellungen des Grünen-Politikers sämtliche Kommunen umfassen, von deren S-Bahn-Station man in maximal 30 Minuten am Frankfurter Hauptbahnhof ist. Konkret soll das Gebiet laut Al-Wazir von Hochheim bis Langenselbold, von Friedberg bis Egelsbach, von Groß-Karben bis Groß-Gerau und von Rüsselsheim bis Hanau reichen. Von all diesen Städten und Gemeinden aus fährt die S-Bahn nach Angaben des Ministeriums in höchstens einer halben Stunde in die Frankfurter Innenstadt. Diese Fahrtzeit hält Al-Wazir für „eine akzeptable Entfernung für den Weg zur Arbeit, ins Kino oder ins Konzert“.

Der seit gut einem halben Jahr auch für Wohnungspolitik zuständige Minister argumentiert weiter: Man wohne bezahlbar und habe alle Vorteile der Großstadt in bequemer Reichweite. Der „Große Frankfurter Bogen“ begreife den Ballungsraum in seinem Zusammenhang. Während in der Kernstadt der Rhein-Main-Region selbst Wohnen immer teurer und für viele kaum noch bezahlbar wird, begreift er Frankfurt und seine Umgebung als Einheit. Also als eine Art Regionalstadt, ohne dass diese Idee des ehemaligen Oberbürgermeisters Walter Möller (SPD) mit den ungeliebten Eingemeindungen auch formell geschaffen würde. Al-Wazir nennt seine Idee auch besser als neue Wohngebiete auf der grünen Wiese. Fast die Hälfte der 200 000 Wohnungen lasse sich durch das Füllen von Lücken der Innenentwicklung dieser Kommunen schaffen.

Für Land zu teuer

Der Haken ist allerdings, dass das Land so viele Wohnungen trotz erheblicher Ausweitung seiner Gelder für die Bauförderung nicht selbst errichten kann. Das ist weder finanziell zu schultern noch über die Köpfe all der beteiligten Bürgermeister und Gemeindeparlamente hinweg. Folglich bleibt Al-Wazir erst einmal nichts anderes übrig, als bei diesen für seine Idee zu werben. Er kündigt an, mit den Kommunen über seine Idee sprechen zu wollen. „Meine Einladung wird nach der Sommerpause in den Rathäusern eintreffen.“ Doch ganz mit leeren Händen will der Minister den so Umworbenen auch nicht gegenüberstehen: „Dabei werden wir die Kommunen in jeder Hinsicht unterstützen“, stellt Al-Wazir in Aussicht und spricht von 35 Millionen Euro im Programm „Nachhaltiges Wohnumfeld“.

Klar ist ihm, dass ein solch gewaltiger Bevölkerungszuwachs rund um Frankfurt, auch wenn er Jahre dauert, nicht ohne Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu schultern ist. Schließlich sind die S-Bahnen schon jetzt oft rappelvoll. Längere Züge den ganzen Tag über, Bau der Regionaltangente, drittes Gleis nach Bad Vilbel, nordmainische S-Bahn und Entlastung des Regionalverkehrs durch besseren Fernzugverkehr sind mit eingeplante Voraussetzungen.

Erwartungsgemäß findet die Regierungserklärung ein unterschiedliches Echo. Der Eigentümerverband Haus und Grund wendet sich gegen Dirigismus bei Mietpreisbegrenzungen, begrüßt aber die Idee des „Großen Frankfurter Bogens“. Elke Barth von der SPD sagt dagegen, Schlagworte würden nicht weiterhelfen, und vergleicht das Projekt mit Frankfurter Kranz und Frankfurter Grüner Soße.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.06.2019