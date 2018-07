Ali B. soll Elfjährige vergewaltigt haben

Anzeige

Die Ermittlungen gegen Ali B. bringen schrittchenweise immer neue Erkenntnisse über das Leben und das Straftatenregister des jungen Irakers während seiner Zeit in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft ans Tageslicht. Waren zunächst Fälle von Raub, Körperverletzung und Widerstand gegen die Polizei bekannt, stehen nun weitere massive Vorwürfe im Raum.

Ein elfjähriges Mädchen soll der 21-Jährige im März und im Mai vergewaltigt haben. Das streitet der junge Mann aber genauso ab wie den Missbrauch von Susanna. Die Tötung der 14-jährigen Schülerin aus Mainz hat Ali B. jedoch mittlerweile zugegeben.

Wie der Iraker sich rechtfertigt und welche konkreten Erkenntnisse für den zweiten Haftbefehl vorliegen, darüber schweigen die Ermittler. Bei der Vergewaltigung der Elfjährigen soll auch ein 14-jähriger Afghane dabei gewesen sein, der zuerst als Kronzeuge für den Mord an Susanna galt. Der Jugendliche sitzt nun ebenfalls in Untersuchungshaft. Ob er auch in die Tötung von Susanna verwickelt war und wie er zur Familie Ali B.s stand, ist noch unklar.

In einem späteren Prozess könnte daher Aussage gegen Aussage stehen. Denn die Elfjährige offenbarte sich erst Mitte Mai ihren Eltern, sprach zunächst nicht mit der Polizei. Ein DNA-Beweis dürfte Tage oder gar Monate nach der angezeigten Vergewaltigung unmöglich sein. Und auch im Fall von Susanna, die fast zwei Wochen nach ihrem gewaltsamen Tod gefunden wurde, ist das sicher eine Herausforderung für die Rechtsmediziner.

Die Ermittler werten derweil weiterhin Spuren und medizinische Gutachten aus, befragen Zeugen, fügen Puzzleteile zusammen. Eine Anklageschrift liegt in beiden Fällen noch nicht vor. Ein Termin für die Hauptverhandlung ist deswegen noch lange nicht absehbar. Dass beide Verbrechen in einem Prozess behandelt werden, gilt aber bereits jetzt als sehr wahrscheinlich. lrs

