Alle setzen auf Klimaschutz

Mainz.Der Start in den Wahlkampf ging für Tabea Rößner erst einmal schief: Die 52-Jährige Grünen-Politikerin hatte just am Vorabend ihrer großen Pressekonferenz zur Verkündung der Kandidatur als Mainzer Oberbürgermeisterkandidatin Mitte August einen Fahrradunfall und brach sich den Arm. Mit zwei Schrauben im Ellbogen und dem Arm in der Schlinge kam sie dann mehr oder weniger direkt vom Krankenhaus zu dem Termin.

Unablässiger Kampf

Doch die Bundestagsabgeordnete sagt heute: „Mich kriegt so leicht nichts unter“ und lässt sich durch das Missgeschick nicht entmutigen. Unablässig kämpft sie vor der Wahl für zwei Ziele: Sie will die erste Frau auf dem Chefsessel im Mainzer Rathaus werden und zugleich die erste grüne Oberbürgermeisterin in ganz Deutschland. Obwohl sie mit Amtsinhaber Michael Ebling (SPD) und dem von der CDU nominierten Parteilosen Nino Haase zwei starke Mitbewerber hat, werden der gelernten Journalistin durchaus Chancen eingeräumt. Schließlich waren die Grünen bei der Kommunalwahl am 26 Mai erstmals stärkste Partei im Mainzer Rathaus geworden: Mit 27,6 Prozent lagen sie deutlich vor der CDU (23,4) und der SPD (20,5 Prozent) und stellen damit jetzt die größte Fraktion im Stadtparlament der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. „Tabea wählen“, heißt es kurz und bündig auf den Wahlplakaten in der Mainzer City. Und wie es sich für eine Grüne gehört, spielt der Klimaschutz natürlich eine ganz große Rolle bei ihren Wahlkampfthemen. Dafür sei auch „kommunales Handeln gefragt“, betont sie bei einer Diskussion der drei aussichtsreichsten OB-Kandidaten auf Einladung der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

So könnte der etwas trostlos wirkende Platz vor dem Rathaus am Jockel-Fuchs-Platz eine grüne Wiese vertragen, schlägt sie vor.. Doch der amtierende Oberbürgermeister Ebling, mit dem sich Rößner auch bei dem Wahlkampfauftritt duzt, gibt sich noch lange nicht geschlagen. Souverän pariert der ebenfalls 52 Jahre alte Sozialdemokrat die Angriffe seiner beiden Konkurrenten bei der Veranstaltung auf der Mainzer Zitadelle.

