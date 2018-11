„Alle Straftaten von Gefährdern erfassen“

Stuttgart.Künftig sollen auch kleinere Straftaten von terroristischen Gefährdern zentral gespeichert und bundesweit von allen Polizeidienststellen abrufbar sein. Das könne ein „fehlender Mosaikstein sein, um terroristische Gefahren abzuwenden“, sagt Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl im folgenden Interview.

Herr Strobl, die Vorstellung der drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz beschert der Partei große Aufmerksamkeit. Wie groß ist das Risiko, dass nach der Entscheidung Lager bleiben?

Thomas Strobl: Das ist eine riesige Chance für die CDU und die Demokratie insgesamt. Im Augenblick findet ein spannender Wettbewerb statt, der fair ausgetragen wird. Sie haben aber Recht, natürlich besteht immer auch die Gefahr, dass scharf geschossen wird und am Ende Verwundungen und Verletzungen bleiben. Alle sollen deswegen immer daran denken: Nach der Wahl am 7. Dezember müssen wir uns unterhaken und wieder alle gemeinsam anpacken und alle Kräfte bündeln.

Auf dem Parteitag wählen vor allem Mandatsträger und Parteifunktionäre. Was passiert, wenn die Entscheidung nicht der Stimmung der Basis entspricht?

Strobl: Es gibt keine homogene Basisstimmung. Die Meinungen bei den Mitgliedern sind vielfältig. Ähnlich ist die Lage bei den Delegierten. Es bleibt auf jeden Fall spannend.

Als Landeschef können Sie die Spitzenkandidatur der CDU für die nächste Landtagswahl beanspruchen. Wollen Sie?

Strobl: Die Führungsgremien der CDU entscheiden über diese Frage zur rechten Zeit. Wir haben gerade Halbzeit. Da sprechen wir nicht nur darüber, was wir in den ersten zweieinhalb Jahren erreicht haben, sondern vor allem aber auch über das, was noch vor uns liegt. Wir beschäftigen uns nicht unablässig mit der nächsten Wahl.

Streben Sie persönlich ein Landtagsmandat an?

Strobl: Das macht für einen Landespolitiker durchaus Sinn. 2016 war ich ja Mitglied des Bundestages, als ich in die Landesregierung gewechselt bin. Im Wahlkreis Heilbronn war ich fast 20 Jahre direkt gewählter Abgeordneter.

Bei der letzten Landtagswahl haben die Grünen in Heilbronn das Direktmandat gewonnen. Wäre das ein sicheres Pflaster für Sie?

Strobl: Jede Wahl ist eine Wahl. Ich will nur sagen: Im Bundestagswahlkreis Heilbronn gab es früher auch einmal direkt gewählte SPD-Politiker. Als Bundestagsabgeordneter habe ich diesen Wahlkreis dort fünfmal gewonnen, zuletzt mit über 50 Prozent der Stimmen. Mit anderen Worten: Ich würde die Landtagswahl jedenfalls mit Optimismus angehen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer schließt Syrien-Abschiebungen aus. Finden Sie sich damit ab?

Strobl: Ich tue mich jedenfalls sehr schwer damit, den Menschen zu erklären, dass wir noch nicht einmal aus Syrien kommende schwere Straftäter abschieben dürfen. Deshalb müssen wir die Diskussion führen – und auch aushalten. In Syrien gibt es nicht nur Kriegsgebiete. In Syrien gibt es einen funktionierenden Staat, es gibt Regionen, in denen bestimmte Bevölkerungsgruppen sicher leben können. Klar ist freilich auch: In der Landesregierung haben wir die Verabredung, dass wir uns an die Beurteilung der Bundesregierung halten. Selbstverständlich halte ich mich an diese Verabredung.

Gerade fangen die Weihnachtsmärkte an. Ist die Gefahr terroristischer Anschläge vorbei?

Strobl: Die Bedrohung durch den islamistischen Terror ist nach wie vor sehr hoch, auch wenn wir seit einiger Zeit von Angriffen verschont geblieben sind. Deswegen unternehmen wir alles, um die Menschen vor Anschlägen zu schützen. Vor allem die Gruppe der Gefährder mit 100 Personen in Baden-Württemberg bereitet uns Sorgen.

Was wird getan?

Strobl: Der Fall Anis Amri hat doch klar gezeigt: Wir müssen den Informationsaustausch zwischen den Polizeibehörden bundesweit optimieren. Das habe ich in die letzte Innenministerkonferenz im Juni eingebracht, und eine Arbeitsgruppe hat unter unserer Führung jetzt Ergebnisse erarbeitet. Das heißt: Von Flensburg bis zum Bodensee muss jeder Polizist jede noch so unwichtige Information über einen Gefährder per Knopfdruck abrufen können. Künftig sollen auch kleinere, einfache Delikte bundesweit gespeichert werden. Das ist wichtig, weil viele Gefährder eine allgemeinpolizeiliche Vorgeschichte haben, die für die Gefahreneinschätzung dieser Personen von Relevanz ist. Informationen über kleinere Straftaten können ein fehlender Mosaikstein sein, um terroristische Gefahren abzuwenden. Das Konzept tragen alle Innenminister in Bund und Ländern mit.

Die Koalition will neben 900 zusätzlichen Vollzugsbeamten die Polizei mit 600 Angestellten verstärken. Wie weit sind Sie mit diesem Vorhaben?

Strobl: Sehr weit. Die 600 Stellen im Nichtvollzugsbereich der Polizei kommen schneller als geplant. Die ersten 400 sind nahezu komplett besetzt. Die restlichen 200 Stellen gehen wir im kommenden Jahr an. Wir hatten versprochen, diesen Ausbau bis 2021 umzusetzen. Jetzt schaffen wir es schon bis Ende 2019.

