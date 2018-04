Allgemeine Dienstpflicht soll kommen

Anzeige

Stuttgart.Der Generalsekretär der baden-württembergischen CDU, Manuel Hagel, will im neuen Grundsatzprogramm der Bundes-CDU eine allgemeine Dienstpflicht verankern. „Die allgemeine Wehrpflicht ist ja derzeit nur ausgesetzt. Ich plädiere dafür, stattdessen eine allgemeine Dienstpflicht für alle Männer und Frauen in unserem Land einzuführen“, sagte Hagel im Gespräch mit dieser Zeitung. Dabei sollen die jungen Erwachsenen nach ihrer Schulzeit wählen können, ob sie einen Wehr- oder Ersatzdienst leisten. Als Zeitraum könnte sich Hagel acht bis zwölf Monate vorstellen. Der Ersatzdienst solle breit aufgestellt sein und könne zum Beispiel geleistet werden beim Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz, in kirchlichen Einrichtungen, im gesamten Pflegebereich – oder bei der Feuerwehr und beim freiwilligen Polizeidienst. „Ich bin überzeugt davon, dass das eine tolle Möglichkeit wäre, bei jungen Menschen Begeisterung dafür zu wecken, Verantwortung zu übernehmen und sich für andere einzusetzen“, so Hagel weiter. Im Sozialbereich müsse jedoch darauf geachtet werden, dass es nicht zu Verdrängungseffekten komme – also, dass Ersatzdienstleister nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht würden. Hagel will sich bei der sogenannten „Zuhör-Tour“ der CDU-Bundesgeneralsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer dafür stark machen, dass die Einführung der allgemeinen Dienstpflicht in das Grundsatzprogramm Bundes-CDU aufgenommen wird. Über dieses diskutiert Kramp-Karrenbauer momentan deutschlandweit mit Mitgliedern vor Ort. In Baden-Württemberg sind sechs Veranstaltungen geplant. Der erste Termin ist am 27. April in Konstanz.

„Hat nichts mit Rechtsruck zu tun“

Danach folgen Stationen in Freudenstadt, Böblingen, Karlsruhe, Ehingen und in Heidelberg (14. Juni). Hagel macht sich dafür stark, dass das Grundsatzprogramm eine deutlich konservative Handschrift bekommt. Erst kürzlich trat er bei einem Treffen der Werte-Union auf, die als rechter Flügel der Union gilt und zu den stärksten Kritikern innerhalb der Partei von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zählt. „Wir müssen uns über unsere Wurzeln im Klaren sein. Das hat aber nichts mit einem Rechtsruck zu tun“, so der CDU-Politiker. Zudem fordert Hagel, bei der Debatte über das neue Grundsatzprogramm auch die Digitalisierung stark in den Fokus zu rücken.