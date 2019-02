Alltag begleitet die Therapie

Rimbach.Es war ein dorniger Weg, der Beate in ihr neues Heim geführt hat. Noch vor wenigen Tagen hat die psychisch kranke Frau in einer Therapieeinrichtung gelebt. Nun ist sie in das Haus von Waltraud Trautmann an die hessische Bergstraße gezogen. „Seit ich hier bin, habe ich das Gefühl, dass mein Humor langsam wiederkehrt“, sagt die 46 Jahre alte Beate, die anders heißt, ihren richtigen Namen aber nicht in den Medien lesen möchte. Ob mit dem Humor auch wieder Normalität in ihr Leben einkehrt, ist für sie aber längst nicht ausgemacht.

„Ich hoffe es. Am Anfang hat sich der Umzug falsch angefühlt“, fügt sie hinzu. Ihr neues Quartier bei der 71 Jahre alten Rentnerin hat das Diakonische Werk Bergstraße organisiert. Seit mittlerweile zehn Jahren bringt die Einrichtung Menschen mit psychischer Erkrankung in Gastfamilien unter. „Eine solche Veränderung kann Klienten einen neuen Blick auf den Alltag bieten“, ist Carsten Englert überzeugt. Der 47 Jahre alte Sozialarbeiter ist bei der Diakonie zuständig für Menschen wie Beate, die in Gastfamilien unterkommen. Etwas mehr als ein Dutzend Familien nimmt im Kreis Bergstraße momentan Klienten auf, wie er sagt. Seit Kurzem können auch Familien im Odenwaldkreis am Projekt teilnehmen, fügt Englert hinzu.

Gastfamilien erhalten eine Aufwandsentschädigung sowie eine Miete von 163 Euro pro Zimmer und 279 Euro für Essen und Verpflegung. Laut Englert ist es einfacher, Gastfamilien auf dem Land zu finden als in der Stadt. „Wo Wohnraum knapp und teuer ist, bleibt die Suche schwierig“, sagt er. Sowohl in Südhessen als auch rund um Kassel gebe es Gastfamilien.

„Motivierende Funktion“

Einer der Träger dieses Projektes ist auch der Landeswohlfahrtsverband Hessen. Claudia Dondalski, die bei dem Unternehmen tätig ist, kümmert sich um die Suche nach Familien für psychisch Kranke in der Region Kassel. Sie schätzt, dass hessenweit 200 Haushalte solche Menschen beherbergen.

Worin liegt der Vorteil, wenn seelisch kranke Menschen die Therapieeinrichtung verlassen und sich auf einen wildfremden Menschen einlassen müssen? In der neuen Wohnsituation könnten sie Freiheiten jenseits des durchorganisierten Klinikalltags erleben und sich als Individuum wiederfinden, sagt Englert. „Hier leben sie im Alltag und nicht unter dem permanenten Blick der Psychologen.“ Gleichwohl bleibe natürlich der regelmäßige Kontakt mit den Fachleuten bestehen.

Die Psychotherapeutenkammer Hessen bewertet den Ansatz positiv. Das Leben in geeigneten Gastfamilien könne keine Psychotherapie ersetzen. Aber es könne die Therapie begleiten und die Menschen im Alltag wirksam unterstützen. „Die Integration in eine Familie kann für Menschen mit seelischen Problemen eine motivierende und stabilisierende Funktion haben“, sagt Heike Winter, die Präsidentin der Psychotherapeutenkammer Hessen.

Ohnehin passten solche Modelle auch zu Plänen der Landesregierung, erläutert sie. Demnach will Wiesbaden die Versorgung psychisch erkrankter Menschen verbessern, Versorgungslücken schließen und sozialpsychiatrische Dienste auf dem Land stärken.

Beate sagt, dass sie seit Jahren an schweren Depressionen und Panikattacken leidet. Angefangen hat es in der Kindheit, als sie von Mitschülern ausgegrenzt wurde. „Als Jugendliche bekam ich Schlafstörungen. Die habe ich heute noch“, sagt die Frau. Zuletzt arbeitete sie als Seniorenpflegerin.

Panikattacken und Traurigkeit

Wenn sie ihrem angestauten Ärger über ihren damaligen Chef Luft macht, ist auch Verunsicherung zu spüren. Immer wieder Panikattacken und tiefe Traurigkeit hatten vor einiger Zeit dazu geführt, dass sie den Ehemann und ihren mittlerweile 14 Jahre alten Sohn verlassen musste. Eines Tages, so hofft sie, könne es vielleicht wieder ein Miteinander geben. Fürs Erste hat sie im neuen Zuhause die Möglichkeit, dass der Junge sie besucht und auch einmal über Nacht bleibt.

Doch erst einmal sitzt Beate in dem Haus mitten im Wald mit Waltraud am Tisch. Die beiden bilden eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft. Sie sitzen bei Kaffee und Kuchen zusammen, schauen Fernsehen oder kochen gemeinsam. Für die Rentnerin, die vor wenigen Jahren ihren Mann verloren hat, ist es schon die zweite Mitbewohnerin mit psychischen Problemen. „Ich sage die Dinge so, wie ich sie empfinde. Andererseits muss man auch das Gefühl füreinander entwickeln.“

