Als Alt-Frankfurt unterging

Frankfurt.Als neues Szeneviertel wird sie gefeiert, bietet Touristen süßliche Kulisse für Selfies, beherbergt knallbunte Souvenirläden gleichermaßen wie Restaurants: die wiederaufgebaute Frankfurter Altstadt. Nichts erinnert heute mehr daran, dass dieser Ort zwischen Dom und Römer mit seinen historischen Fachwerkhäusern im Zweiten Weltkrieg während eines Bombenangriffs der Alliierten in Schutt und Asche gelegt wurde. Am Freitag (22. März) jährt sich der Tag zum 75. Mal.

1001 Menschen starben

Etliche Bombennächte hatte Frankfurt bis zu diesem Tag im Jahr 1944 schon erlebt. Doch der 22. März sollte als das Datum in die Geschichte eingehen, an dem das alte Frankfurt endgültig unterging. Denn es war den Briten an diesem Abend gelungen, die deutsche Abwehr mit einem Scheinangriff auf Kassel zu täuschen. Als die Sirenen um 21.45 Uhr heulten, waren bereits rund 800 Bomber über der Stadt und warfen in drei Wellen ihre todbringende Last ab. 1001 Menschen starben.

Augenzeugen gibt es nach Angaben des Instituts für Stadtgeschichte inzwischen kaum noch. Einem aktuellen Aufruf der Historiker folgten gerade einmal zwei Überlebende –beide hatten die Nacht nicht direkt miterlebt, sondern waren bereits zuvor in Sicherheit gebracht worden. Dokumentiert und veröffentlicht sind die Geschehnisse hingegen genau. Zum 60. Jahrestag im Jahr 2004 etwa haben die Leiterin des Instituts für Stadtgeschichte, Evelyn Brockhoff, und Tobias Picard ein Buch mit eindrücklichen Schilderungen von Zeitzeugen herausgebracht.

„Der Drahtfunk meldete: „Immer noch kreisen Störflugzeuge über der Stadt.“ Fast im gleichen Augenblick kam ein schwerer, dumpfer Schlag, der die Erde erbeben ließ“, schreibt darin die Lehrerin Adele Trip. „Das Licht erlosch. Wir beschlossen, in den kleinen, nach dem Goethehaus zu gelegenen Keller zu gehen, der als besonders sicher galt.“ Der Kunsthistoriker Fried Lübbecke hatte sich bei dem Angriff in den Keller seines Hauses Schöne Aussicht 18 geflüchtet. „Alles brennt! Wie glühende Sauriergerippe leuchten die Dachsparren vieler Häuser. Alt-Frankfurt stirbt“, erinnert er sich.

Tatsächlich beherbergte das Areal westlich des Doms bis dahin eine der größten mittelalterlichen Altstädte Deutschlands: das Rathaus Römer, das Renaissancegebäude „Goldene Waage“, in der Nachbarschaft das Goethehaus und die Paulskirche. Die Stadt, die mit der Paulskirchenversammlung 1848 als Wiege der Demokratie galt, als Ort des Liberalismus und der Emanzipation, lag plötzlich darnieder. Nur der Treppengiebel des Römers, der Turm des Doms und das Haus „Wertheim“ blieben stehen.

„Stürme von dichtestem Staub und Funken fahren daher, wo vor einer Stunde noch Ecken waren oder ein Halt. Links und rechts stürzen die schönen Häuser über die Gasse und legen Berge von Steinen und Balken darauf, mit jeder Minute ein krachender Schlag, für Sekunden eine erstickende Staubwand, an alter Stelle gähnt Leere“, beschreibt der Maler Rudolf Schoeller den Untergang des Quartiers. Beschreibungen, die die Erinnerungskultur eines mythisch überhöhten Orts bis heute prägen. Denn tatsächlich war Alt-Frankfurt mit seinen engen Gässchen, Fachwerkhäusern und Hinterhofverbauungen Anfang des 20. Jahrhunderts alles andere als ein Vorzeigequartier.

Viele Touristen – und Kritiker

Der ehemalige Leiter des Stadtarchivs, Geschichtsprofessor Wolfgang Klötzer (1925-2015), hat mehrfach darauf hingewiesen, dass schon damals der Magistrat der Stadt dem „baulichen Verfall und der sozialen Verelendung kaum Einhalt gebieten konnte“. Das hat sich mit dem 200 Millionen Euro teuren Wiederaufbau der Altstadt freilich geändert. Seit der Wiedereröffnung im vergangenen September hat sich das gerade einmal sieben Hektar große Quartier nach Darstellung der Stadt zu einem Besuchermagneten entwickelt – auch wenn Kritiker die hohen Immobilienpreise und den Disneyland-Charakter der 35 Häuser beklagen.

Der Wiederaufbau hat mit geschichtlichen Realitäten recht wenig gemein: Da kleinteilig auf einer Tiefgarage gebaut wurde, reihen sich Kopien und Neu-Altbauten willkürlich aneinander.

