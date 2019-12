Als Sturm Lothar im Land tobte

Hausach.Bauer Manfred Schwarz muss vom Wohnzimmerfenster hilflos zusehen, wie der Orkan reihenweise die 50 Jahre alten Fichten an seinem Haushang wie Streichhölzer knickt. „Die waren gerade aus dem Gröbsten raus und hätten die nächsten 20 Jahre nur noch wachsen müssen“, klagt der heute 63-Jährige aus dem Hausacher Ortsteil Fischerbach (Ortenauskreis). Binnen zwei Stunden ist aus dem „Kapital der Zukunft“, einst angepflanzt von seinem Opa, minderwertiges Industrieholz geworden. Auf vier seiner 24 Hektar Privatwald hat der Jahrhundertsturm Lothar Kahlschlag gemacht. Weiter oben liegen 100-jährige Tannen am frühen Nachmittag des 2. Weihnachtstags 1999 kreuz und quer. „Wir waren wie gelähmt“, blickt Schwarz auf die bittersten Stunden zurück. In der Nacht danach hat er kaum ein Auge zugetan.

Lothar fegt damals über Baden-Württemberg wie kein Orkan zuvor und keiner danach. Entstanden ist das Sturmtief über dem Nordatlantik am 1. Weihnachtsfeiertag und zieht dann in nordöstlicher Richtung über West- und Mitteleuropa hinweg. Tags darauf gegen 11 Uhr erreicht die Front den Rhein mit nie gemessenen Windgeschwindigkeiten. Am Feldberg bleibt das Messgerät bei 212 Stundenkilometern stehen, ehe es ein Stromausfall lahmlegt. Die höchste Geschwindigkeit wird später mit Tempo 272 auf dem Hohentwiel bei Singen notiert. „So einen kräftigen Orkan über dem Binnenland haben wir in Deutschland noch nicht erlebt“, ordnet Meteorologin Petra Fechner vom Deutschen Wetterdienst das Unwetter historisch ein. Das unheimliche Tosen brennt sich vielen Menschen ins Gedächtnis.

Schäden in Milliardenhöhe

Die größten Schäden entstehen im Schwarzwald. In manchen Hochlagen sind die Wunden hier auch nach 20 Jahren noch sichtbar. In den Dörfern der Ortenau werden ganze Dächer abgedeckt, Äste fallen auf Stromleitungen und sorgen mancherorts für Stromausfall. Notstromaggregate sind auch auf der Schwäbischen Alb Mangelware. Weil Bäume auf Straßen und Schienen liegen, ist auf vielen Strecken in Baden-Württemberg für Tage kaum ein Durchkommen.

Allein in Baden-Württemberg sind in der direkten Folge des Sturms neun Tote zu beklagen, in Bayern zwei und in Rheinland-Pfalz ein Opfer. Spaziergänger werden von herabstürzenden Ästen getroffen, Autofahrer von Bäumen erschlagen. Noch größer ist der Blutzoll in den Wochen danach, als oft unerfahrene Arbeiter die übereinander geworfenen Stämme aufarbeiten. Allein im Südwesten sind es 25 Opfer. Insgesamt fordert Lothar in Deutschland und fünf weiteren Staaten 110 Menschenleben.

Binnen zwei Stunden wird allein in Baden-Württemberg Wald in der Größenordnung von 56 000 Fußballfeldern vernichtet, eine Fläche von 40 000 Hektar. Wo Lothar gewütet hat, bleibt meist nur Kahlfläche. Auf 30 Millionen Festmeter schätzen die Experten von ForstBW die Schadholzmenge, das Dreifache des Einschlags in einem normalen Jahr im ganzen Land. Der Preis bricht bei Fichten um 45 Prozent ein.

Für die Versicherer ist Lothar der bis dahin größte Schadensfall. Umgerechnet eine halbe Milliarde Euro muss allein die SV-Versicherung für Elementarschäden auszahlen, auf 11,5 Milliarden Euro wird der volkswirtschaftliche Gesamtschaden in Europa beziffert.

Für die Waldbesitzer ist Lothar eine wirtschaftliche Katastrophe. Mit gemischten Gefühlen sehen dagegen die Förster und Biologen die Folgen. „Vom Gesichtspunkt der Naturnähe ist das ein Gewinn, von dem der Rohstoffbereitstellung und des Geldverdienens nicht“, sagt zum Beispiel Ulrich Kohnle von der Forstlichen Versuchs- und Forstanstalt. Der Wald wurde durch den Orkan verjüngt, auf naturbelassenen Flächen sind seither mehr Laubbäume gewachsen. Ihr Anteil ist im Südwesten von 36 auf 47 Prozent gestiegen.

„Stabile Mischwälder helfen uns, die Risiken von Sturmschäden im Wald zu minimieren“, freut sich der für Land- und Forstwirtschaft zuständige Minister Peter Hauk zumindest über einen langfristigen Vorteil. Gerade in Zeiten des Klimawandels würden die Laubbäume helfen. Wobei Hauk auch weiß, dass solchen „brachialen Gewalten“ im Einzelfall die Bäume auch in Zukunft nicht standhalten: „Da darf man sich keiner Illusion hingeben. Da siegt die Physik, nicht die Politik.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019