Altenpflegerin verurteilt

Ulm.Wegen sexuellen Missbrauchs von Heimbewohnern ist eine Altenpflegerin in Ulm zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sah es am Montag als erwiesen an, dass die 47-Jährige in einem Pflegeheim in Göppingen eine Seniorin vergewaltigt und den Übergriff gefilmt hatte. Nach Überzeugung des Gerichts hatte die 47-Jährige das Handyvideo sowie Fotos von vier weiteren, halbnackten Heimbewohnern an einen Mann geschickt, den die Deutsche zuvor in einem Online-Chat kennengelernt hatte und der ihr im Gegenzug kinderpornografisches Material lieferte.

Sie wurde unter anderem wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt. Ein Pflegeheim sei „eine Einrichtung, auf die alle vertrauen“, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Fischer. „Darum muss die Strafe deutlich ausfallen.“ lsw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019