Alternativen mit Nachteil

Ein Flugzeug beim Start vom Frankfurter Flughafen. © dpa

Kassel/Frankfurt.Die sogenannte Südumfliegung am Frankfurter Flughafen ist nach Ansicht des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) rechtens. Die Kasseler Richter wiesen gestern die Klage von acht Kommunen und fünf Privatleuten aus Hessen und Rheinland-Pfalz gegen die Abflugroute ab. Keine Alternative dränge sich als eindeutig vorzugswürdig auf, hieß es zur Begründung. Die alternativen Routen führten entweder zu einer höheren Lärmbelastung, zu einer höheren Zahl von vom Lärm betroffenen Anwohnern oder wiesen Nachteile für den Flugbetrieb aus. Die Revision ließ der VGH zu.

Lärmbelastung reduzieren

Die Südumfliegung wurde 2011 eingeführt. Die Idee war, Regionen im Westen des Flughafens, die vom Lärm betroffen sind, zu entlasten. Außerdem sollten startende Flugzeuge sich nicht in die Quere kommen. Deshalb machen Maschinen nach dem Start Richtung Westen erst einen Schlenker Richtung Süden, bevor sie dann bei Groß-Gerau in Richtung Norden oder Nordwesten abdrehen. Wegen des Lärms klagten Groß-Gerau und sieben weitere Gemeinden aus dem hessisch-rheinland-pfälzischen Grenzgebiet.

Vor Gericht schlugen die Kläger Alternativen vor, die aus ihrer Sicht die Lärmbelastung reduzieren und in weniger bewohnte Gebiete verlagern. Das größte Potenzial biete die sogenannte Variante D, die an Nachtflugrouten angenähert ist. Die Vertreter des beklagten Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung (BAF) sahen in dem Vorschlag keine gleichwertige Alternative für eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs. lhe

