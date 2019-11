Alternativvorschlag zur Grundsteuer

Stuttgart.Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) betrachtet eine Bodenwertsteuer als Alternative zur geplanten Reform der Grundsteuer. Die Reform sieht vor, dass künftig der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete eine Rolle bei den Kosten spielen. Sitzmann hat für Baden-Württemberg etwas anderes im Sinn. Sie hat den beiden Regierungsfraktionen einen ausgearbeiteten Entwurf mit mehr als 100 Seiten für ein „Gesetz zur Regelung einer Landesgrundsteuer“ übergeben, der unserer Redaktion vorliegt. Darin wird die Fläche mit dem Wert des unbebauten Grundstücks kombiniert. Die jeweiligen Gebäude bleiben – anders als bei der Grundsteuerreform – unberücksichtigt.

Idee in der Diskussion

„Im Ergebnis bedeutet dies, dass sich die Grundsteuer allein anhand der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwertes berechnet“, erläutert Sitzmann in einem Brief an die Fraktionschefs der Grünen und der CDU, Andreas Schwarz und Wolfgang Reinhart. In vielen Städten und Gemeinden haben kommunale Gutachterausschüsse die Bodenrichtwerte als Grundlage für Grundstücksgeschäfte bereits ermittelt.

Die Bodenwertsteuer hatten schon vor Wochen die Oberbürgermeister der Grünen und der CDU als Alternative zum Grundsteuermodell des Bundes vorgeschlagen, das Fachleuten als zu kompliziert gilt. Neben dem Bodenrichtwert fließen dort noch weitere Faktoren ein. Die CDU hatte mehrfach gefordert, sich dem bayerischen Vorbild anzuschließen. Die dortige Regierung will ein reines Flächenmodell einführen.

Dies lehnt Grünen-Finanzexpertin Tekla Walker als ungerecht ab. „Denn die Häuslebesitzerin mit 500 Quadratmeter Grundstück an einer verkehrsreichen Durchgangsstraße müsste da gleich viel zahlen wie der Hausbesitzer mit 500 Quadratmeter in bester Halbhöhen-Wohnlage“, erklärt sie. Ihrer Ansicht nach sind „wertbasierte Bemessungsgrundlagen fairer“. Das Bodenwertmodell werde von vielen Kommunen, Umweltverbänden und dem Institut der Deutschen Wirtschaft unterstützt. CDU-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hatte vor Sitzmanns Initiative mehrfach für die Übernahme des flächenbasierten Modells geworben. Gestern sagte sie auf Anfrage: „Wir brauchen eine möglichst aufwands- und bürokratiearme Umsetzung der Grundsteuerreform im Land.“ Die Schritte zu einem eigenen Modell müssten jetzt möglichst schnell gegangen werden.

Großer Aufwand

Sitzmann hat im Entwurf des Doppelhaushalts 2020/21 für die Umsetzung der Grundsteuerreform bereits 150 Stellen in den Finanzämtern durchgesetzt. Die seien in jedem Fall notwendig, betonte eine Sprecherin auf Anfrage. Denn es seien alle 5,6 Millionen Grundstücke in Baden-Württemberg neu zu bewerten. Den sogenannten „Grundsteuermessbetrag“ müssten die Finanzämter ermitteln und den Gemeinden zur Verfügung stellen. Im jetzigen Stand der Planung könne noch nicht berechnet werden, wie sich die verschiedenen Modelle auf die finanzielle Belastung der Eigentümer auswirken. Sitzmann weist darauf hin, dass eine Landeslösung erheblich teurer wird. Allein für die Programmierkosten veranschlagt sie 42 Millionen Euro. Dagegen trage das Land für das Bundesmodell nur einen Anteil von fünf Millionen Euro.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019