Anzeige

Stuttgart.„Die Suche nach qualifiziertem Personal bleibt immer öfter erfolglos“, klagt der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Detlef Piepenburg. 75 Prozent aller Krankenhäuser und Reha-Kliniken hätten Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen. 400 Ärzte würden allein in den Krankenhäusern bereits fehlen und 1200 Pflegekräfte. Neubesetzungen dauerten oft ein Jahr. Piepenburg: „Es war noch nie so schwierig.“

Piepenburg begrüßt das Sofortprogramm von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für die Kranken- und Altenpflege. „Das Problem des Fachkräftemangels ist also erkannt“, sagt der Landrat des Kreises Heilbronn. Es bleibe aber unklar, wo die in Aussicht gestellten bundesweit 13 000 Pflegekräfte herkommen sollen. Schon heute müssten zum Beispiel die ambulanten Pflegedienste in seinem Landkreis Aufträge ablehnen, weil zu wenige Fachkräfte zur Verfügung stünden. Piepenburg: „Zur Lösung dieses Problems müssen wir uns was einfallen lassen.“

Erhebliches Gefälle Krankenhäuser in Baden-Württemberg kritisieren das derzeitige Finanzierungssystem als ungerecht. Im Südwesten müssen die Einrichtungen für Löhne, Steuern und Abgaben einer Pflegekraft fast 60 000 Euro im Jahr aufwenden. Am günstigsten ist es für Kliniken in Brandenburg mit knapp 49 000 Euro. Die Erstattungen der Krankenkassen sind aber für alle gleich. pre

Die Krankenhäuser in Baden-Württemberg zahlen nach Angaben des BWKG-Chefs überdurchschnittliche Gehälter, um Fachkräfte von der Abwanderung in andere Berufe abzuhalten. Im bundesdeutschen Durchschnitt würden die Einrichtungen 55 000 Euro für eine Krankenschwester ausgeben, in Baden-Württemberg seien es 59 000. Im Durchschnitt würden Krankenschwestern im Monat 3500 Euro verdienen.