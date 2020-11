An Rastplätzen entstehen 500 neue Stellplätze für Lastwagen

Wiesbaden.An bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastplätzen in Hessen sollen in den kommenden Jahren rund 500 neue Lastwagen-Stellplätze entstehen. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor. Auf den 55 bewirtschafteten Rastanlagen sollen demnach 273 zusätzliche Lkw-Parkplätze dazukommen, auf den unbewirtschafteten nochmal 208. Unter anderem an der Anlage Uttrichshausen-Ost (A 7/Landkreis Fulda) sollen bis zum ersten Quartal nächsten Jahres 66 LKW-Stellplätze fertig werden, so das Wirtschaftsministerium. In Hessen gibt es den Angaben zufolge unter anderem 13 Rastanlagen an der Autobahn 5, acht Rastanlagen an der A 7 und jeweils sieben Anlagen an der A 66 und an der A 3. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.11.2020