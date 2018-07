Anbieter Obike abgetaucht

Anzeige

Frankfurt.Nach dem zwischenzeitlichen Wildwuchs von Leihfahrrädern in Frankfurt zeigt sich das Verkehrsdezernat der Stadt mit der derzeitigen Situation zufrieden. Es sehe momentan ganz positiv aus, sagte Stefan Lüdecke vom Verkehrsdezernat. Zwar gebe es nach wie vor Beschwerden über kreuz und quer abgestellte Fahrräder. „Die Befürchtungen, dass das ganz große Chaos ausbricht, sind aber nicht eingetreten“, sagte er.

Bereicherung für die Stadt

Probleme könnten aber die Leihräder des Anbieters Obike machen. Für Unruhe sorgt, dass Obike Singapur Insolvenz angemeldet hat. Auf die Geschäfte an anderen Standorten soll dies nach Angaben des Unternehmens von Juni aber keine Auswirkungen haben.

Fraglich ist, was mit den rund 1200 Leihfahrrädern von Obike in Frankfurt passiert. Für die zuständigen Behörden in mehreren deutschen Städten ist der Anbieter nicht mehr zu erreichen. Damit ist auch die Frage ungeklärt, wer die womöglich nicht mehr gebrauchten Fahrräder wegräumt.