„Anfangs ein komisches Gefühl“

Frankfurt.Sanft fährt der Minibus an. Eben noch war die gelbe Seite vorn und die türkise das Heck. Jetzt rollt das Gefährt ohne Wenden in die andere Richtung. Wo sitzt der Fahrer? Es gibt keinen. Auf dem Gelände der University of Applied Sciences wird in dieser Woche erstmals im Stadtgebiet ein autonomer Bus getestet. Tobias (19) und Markus (20), zwei Informatik-Studenten, gehören zu den ersten Fahrgästen. „Anfangs ist es ein komisches Gefühl, wenn man weiß, dass es keinen Fahrer gibt“, sagt Markus, „aber im Fahren habe ich mich sicher gefühlt.“ Tobias fand die fahrerlose Fahrt sogar „angenehmer als mit dem Busfahrer heute Morgen“. Der habe ständig abrupt gebremst und stark beschleunigt.

Zwölf Fahrgäste haben Platz in dem Fahrzeug namens CUbE. Zwei gegenüberliegende Reihen bieten je drei Sitzplätze, dazwischen können weitere sechs Personen stehen. Die Abkürzung CUbE steht für Continental Urban Mobility Experience. Das Unternehmen ist einer der Projektpartner, von ihm stammt die Technik im Fahrzeug. Der Bus ist ein Modell des französischen Herstellers EasyMile.

Die Frankfurter Teststrecke ist gerade mal 600 Meter lang und hat vier Stopps. Autos, Straßenbahnen, Busse oder Lastwagen fahren nicht auf dem Campus, aber Radfahrer und Fußgänger gibt es zuhauf. Der Minibus ist mit Technik vollgepackt: „Sensoren, Kameras, Radar und Laser“, erklärt Continental-Projektleiter Andree Hohm. So findet der Bus seinen Weg und erkennt Hindernisse. Für Lenken und Bremsen sind Computersysteme verantwortlich.